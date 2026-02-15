연휴 둘째날 안개·미세먼지 기승…낮 최고 19도 [오늘날씨]

설 연휴 둘째 날인 15일 일요일은 낮 기온이 최고 19도까지 오르면서 포근한 날씨가 이어지겠다. 전국이 흐린 가운데 미세먼지 농도가 ‘나쁨’ 수준으로 예보됐다.

서울 시내가 뿌옇게 보이고 있다. 뉴시스

기상청은 이날 “오전 인천과 경기도, 강원 남부내륙, 충청권, 전북, 전남 서해안, 경남 서부내륙에는 가시거리 200m 미만의 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠다”고 예보했다.

특히 인천대교와 영종대교, 서해대교, 천사대교 등 해안 교량과 강·호수·골짜기 부근에서는 주변보다 안개가 더욱 짙게 끼는 곳이 있겠고 짙은 안개로 인해 이슬비가 내리는 곳도 있겠다.

중부지방과 전라권은 대체로 흐리다가 오후부터 맑아지겠으나 밤부터 다시 차차 흐려지겠다. 경상권과 제주도는 대체로 맑겠다. 새벽부터 아침 사이 강원 중·북부에는 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다.

기온은 평년(최저 -8~2도, 최고 4~10도)보다 높겠다.

아침 최저기온은 -2~7도, 낮 최고기온은 6~19도가 되겠다. 경상권을 중심으로 낮과 밤의 기온차가 15도 안팎으로 커 건강 관리에 유의해야겠다.

주요 지역 아침 최저기온은 서울 4도, 인천 3도, 수원 2도, 춘천 1도, 강릉 7도, 청주 4도, 대전 3도, 전주 4도, 광주 5도, 대구 3도, 부산 7도, 제주 10도다.

낮 최고기온은 서울 9도, 인천 6도, 수원 9도, 춘천 11도, 강릉 14도, 청주 10도, 대전 11도, 전주 10도, 광주 11도, 대구 16도, 부산 17도, 제주 13도다.

미세먼지 농도는 수도권·강원권·충청권·광주·전북·영남권은 ‘나쁨’, 그 밖의 권역은 ‘보통’ 수준을 보이겠다. 다만 전남·제주권은 오후에 ‘나쁨’ 수준이 예상된다.

