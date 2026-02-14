“국민이 더 큰 역할 맡길 것”…與 정치원로들, 김동연에 조언

김대중·노무현 전 대통령의 정치이념을 공유하는 원로 정치인들이 김동연 경기도지사와 만나 향후 행보에 조언을 아끼지 않았다.

13일 김 지사는 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 글을 올려 “명절을 앞두고 민주당의 큰 어른들을 찾아뵙고 인사드렸다”며 회동 사진을 공개했다.

김동연 경기도지사 SNS 캡처.

사진에는 서울 여의도의 한 식당에 모인 민주당 고문단과 김 지사의 오찬 모습이 담겼다. 권노갑 김대중재단 이사장, 김원기·임채정·문희상 전 국회의장, 김태랑 전 민주당 최고위원 등이 참석했다.

김 지사는 “뵐 때마다 늘 격려와 당부를 아낌없이 해주셔서 감사할 따름”이라며 “정치 경력이 길지 않은 제게 더욱 피가 되고 살이 되는 귀한 말씀들”이라고 전했다.

이어 “고문님들의 진심 어린 조언을 늘 가슴에 새기면서, 김대중·노무현 정신을 이어 가겠다. 고문님들, 오래오래 건강하셨으면 좋겠다”고 덧붙였다.

김 지사에게 덕담을 건넨 민주당 고문단은 민주당 역사의 산증인들이다.

‘동교동계 맏형’으로 불리는 권 이사장은 정치 인생을 김 전 대통령과 함께한 인물이다. 김 전 의장은 노 전 대통령이 ‘정치적 스승’으로 불렀다.

임 전 의장과 문 전 의장은 김대중·노무현 시대를 모두 경험했다. 특히 문 전 의장은 동교동계 직계이면서 노 전 대통령의 초대 비서실장을 지냈다.

김 전 최고위원은 경남 창녕 출신으로 김대중·노무현 전 대통령 곁에서 정치를 배우고 실천했다.

오찬에서 권 이사장은 “김 지사가 능력이 있어 훌륭한 업적은 많은데, 잘 알려지지 않은 것도 많더라. 더 높은 비전을 제시하면 국민이 평가할 것”이라고 조언했다.

김 전 의장은 “선배들의 기대가 크다”고 격려했고, 임 전 의장도 “앞으로 역할이 중요하다”고 당부했다.

문 전 의장은 “김대중 정신을 잘 실현할 준비를 해달라”고 했고, 김 전 최고위원은 “경기도를 잘 이끌어왔으니 당원과 국민이 더 큰 역할을 맡길 인물”이라고 평가했다.

김 지사는 이 자리에서 “금과옥조(金科玉條) 같은 말씀을 잘 새겨서 기대에 어긋나지 않겠다”고 화답한 것으로 알려졌다.

