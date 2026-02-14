에코프로, 설 명절 맞아 소외된 이웃과 온정 나눠

이차전지 소재기업 에코프로가 민족 최대 명절인 설을 맞아 어려운 이웃들과 따뜻한 정을 나누는 시간을 가졌다.

에코프로는 13일 경북 포항학산종합사회복지관에서 홀몸 어르신과 거동이 불편한 장애인 등 주민 200여 명이 참여한 가운데 ‘일어설 날!’ 행사를 개최했다고 밝혔다.

에코프로 임직원들이 13일 포항학산종합사회복지관에서 홀몸 어르신 등 지역 주민들과 '일어설 날!' 행사를 진행하고 있다.

에코프로는 지난해부터 학산종합사회복지관과 함께 지역 취약 계층을 위한 다양한 활동을 펼치며 이웃의 정을 나누고 있다.

올해 행사는 설날의 전통적 의미에 맞춰 지역 주민들이 자연스럽게 참여하고 어울릴 수 있는 다양한 체험부스를 중심으로 진행됐다.

체험부스는 ▲복을 기원하는 복주머니 낚기 ▲복주머니 키링 만들기 ▲건강차 시음 ▲떡국 떡, 명절 음식 나눔 ▲새해맞이 문화공연 ▲해와 말 포토존 등으로 구성됐다.

에코프로 임직원은 각 부스의 자원봉사자로 참여해 행사를 운영하고 주민들과 친밀하게 소통했다.

에코프로 관계자는 “이번 행사는 에코프로의 지속가능한 사회공헌 전략과 임직원의 자발적인 봉사활동을 기반으로 이뤄졌으며, 지역 나눔 문화 확산과 지속가능한 문화복지 기반 조성에 기여할 것으로 기대된다”며 “앞으로도 지역 주민의 문화 접근성을 높이고, 지역사회 연대가 지속적으로 확산될 수 있도록 다양한 사회공헌 활동을 이어가겠다”고 말했다.

앞서 에코프로는 지난 10일 지역 취약계층 지원을 위해 생활용품 835세트(1000만원 상당)를 포항시에 전달하기도 했다.

이는 명절을 맞아 소외감을 느낄 수 있는 이웃들에게 따뜻한 위로와 정을 전하는 취지에서 마련됐다.

에코프로 임직원들은 포항 흥해읍내 5개 경로당도 직접 방문해 물품을 전달할 예정이다.

13일 포항학산종합복지관에서 열린 설명절 문화활동 '일어설 날! '행사에 참여한 에코프로 임직원들과 복지관 관계자들이 기념촬영을 하고 있다. 에코프로 제공

설 명절을 맞아 본사가 위치한 청주에서도 다양한 사회공헌활동이 진행됐다.

지난 9일 임직원 봉사단 ‘에코랑’ 단원들이 충북 혜능보육원을 방문해 중·고등학생들과 과자 만들기 행사를 진행한 게 대표적이다.

에코프로는 13일 청주시와 ‘지역경제 활성화 및 지역사랑 실천’ 업무협약도 체결했다.

직원들에게 제공하는 복지포인트 등을 ‘청주사랑상품권(청주페이)’로 지급해 지역 소상공인 소득 증대에 기여한다는 계획이다.

에코프로는 지속적인 지역 상생 행보를 바탕으로 지난해 보건복지부가 주관하는 지역사회공헌인정제 심사에서 최고 평가인 S등급을 받고 7년 연속 지역사회공헌 인정기업으로 선정된 바 있다.

지난해 11월에는 충북장애인체육회에서 감사패를 받았고, 12월에는 행정안전부장관 표창을 수상했다.

