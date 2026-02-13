SK에코플랜트, 자회사 RCPS 전량 매입…100% 자회사 체제 구축

SK에코플랜트가 자회사 SK에코엔지니어링의 상환전환우선주(RCPS)를 전량 매입하며 지분 100%를 확보한다. 내년 만기를 앞둔 우선주를 조기 상환해 금융비용을 줄이고, 인공지능(AI) 인프라 중심 사업 재편에 속도를 내겠다는 전략이라는 설명이다.

13일 SK에코플랜트에 따르면 SK에코플랜트는 전날 이사회를 열고 SK에코엔지니어링이 발행한 RCPS 565만주(지분 42.8%)를 약 3620억원에 매입하기로 의결했다.

SK에코플랜트 CI. SK에코플랜트 제공

이번 거래로 SK에코플랜트는 기존 보통주 755만주(57.2%)를 포함해 SK에코엔지니어링 지분 100%를 확보한다. 2022년 물적분할 이후 4년 만에 완전 자회사 체제로 돌아가는 셈이다.

RCPS는 배당·이자 지급 부담이 있고, 만기 도래 시 상환 또는 보통주 전환 가능성이 있어 재무 불확실성 요인으로 작용했다. 당초 만기는 내년 4월이었다. SK에코플랜트 관계자는 “조기 매입을 통해 잠재적 금융비용을 줄이고 지분구조를 단순화하는 효과를 기대할 수 있다”고 전했다.

SK에코플랜트는 최근 AI데이터센터 등 인프라 사업 확대에 속도를 내고 있다. 이번 RCPS 매입으로 자회사 지배구조를 단순화해 통합 엔지니어링 역량을 강화하려는 포석으로 풀이된다.

SK에코플랜트 관계자는 “재무구조를 선제적으로 정비하고 핵심 사업에 집중하기 위한 결정”이라며 “AI 인프라 분야에서 통합 역량을 지속적으로 강화해 나가겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지