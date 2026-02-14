도둑만큼 무서운 하수구 악취…고향 가기 전에 배수구 확인하세요

집을 비우는 기간이 길어질수록 외출 전과 후 모두 관리가 필요하다. 이번 설은 주말을 포함하여 휴일이 5일이라 여느 명절보다 고향을 찾거나 여행을 떠나는 사람들이 많을 것으로 예상된다. 귀가 후에 청소하면 충분하다고 생각하기 쉽지만 집을 비우기 전에도 관리를 해야 쾌적한 집안 환경을 유지할 수 있다. 또 장시간 방치된 공간에서 냄새가 나거나 세균이 번식할 수 있어 외출 후에 청소하는 것도 중요하다.

집을 비우기 전에 베이킹소다를 활용해 싱크대 배수구 내부를 세척한 뒤 배수구 덮개로 밀폐하면 악취를 사전에 방지할 수 있다. 클립아트코리아 제공

◆ 집 비우기 전 냄새와 습기 미리 방지해야

싱크대 배수구에서 악취가 날 수 있어 집을 비우기 전에 관리해 두어야 한다. 싱크대는 구조상 배수관에 일정량의 물이 고여 있는데 싱크대를 사용하지 않는 동안 물이 증발하면 하수 가스가 배수관을 타고 올라와 악취를 일으킨다. 집을 비우기 전에 베이킹소다를 활용해 배수구 내부를 세척한 뒤 배수구 덮개로 밀폐하면 악취를 사전에 방지할 수 있다. 가성비가브랜드다의 ‘베이킹소다’는 생활 속 찌든때와 묵은때를 제거하는 강한 세정력을 갖고 있다. 탈취가 필요한 곳에 베이킹소다를 사용하면 악취를 제거할 수 있다. 집 안 곳곳의 쓰레기통과 음식물 쓰레기통도 모두 비워두는 것이 좋다. 장시간 방치할 경우 벌레가 꼬이거나 악취가 발생할 수 있다.

의류 관리도 중요하다. 젖은 수건이나 운동복을 그대로 둔 채 오래 방치하면 곰팡이가 발생할 수 있어 빨랫감을 전부 세탁하고 떠나는 게 좋다. 옷장 내부도 주기적으로 관리해야 한다. 옷장을 오랫동안 환기하지 않으면 습기가 차 곰팡이가 생길 수 있고 퀴퀴한 냄새가 날 수 있다. 장기간 집을 비우는 경우에는 옷장 안에 습기제거제를 배치해 쾌적한 환경을 만들어주는 것이 좋다. 피죤 ‘습기제로’는 염화칼슘이 본체 무게의 14배를 흡수해 눅눅한 곳을 보송보송하게 만들어주는 강력한 제습 효과가 있다. 퀴퀴한 냄새의 원인인 곰팡이가 생기는 것을 방지하므로 옷장, 신발장 등 밀폐 공간에 두면 쾌적하게 유지할 수 있다.

◆ 설 연휴 동안 비워둔 집 청소의 핵심은 ‘눈에 안 보이는 사각지대’

집 안에서 위생 상태가 가장 빠르게 악화되는 공간이 화장실로, 장기간 환기가 되지 않으면 세균과 곰팡이가 번식해 불쾌한 냄새가 발생할 수 있다. 클립아트코리아 제공

설 연휴 동안 집을 비웠다면, 귀가 후 가장 먼저 화장실 환기와 청소를 해주는 것이 좋다. 집 안에서 위생 상태가 가장 빠르게 악화되는 공간이 화장실로, 장기간 환기가 되지 않으면 세균과 곰팡이가 번식해 불쾌한 냄새가 발생할 수 있다. 특히 오랜 기간 집을 비운 경우에는 평소보다 공기 순환이 원활하지 않아 곰팡이 발생에 더욱 주의가 필요하다.

화장실은 구조상 바닥, 타일 틈새, 배수구 등 눈에 잘 띄지 않는 청소 사각지대가 많아 관리가 까다롭고, 청소 시 허리를 숙여야 하는 불편함도 크다. 이럴 때 스프레이 타입의 곰팡이 제거용 세정제를 사용하면 허리를 숙일 필요 없이 바닥과 타일 틈새까지 간편하게 관리할 수 있다.

피죤 ‘무균무때 곰팡이용’ 세정제는 눈에 보이는 곰팡이는 물론 대장균, 황색포도상구균, 흑곰팡이 등 유해균과 곰팡이 포자를 99.9% 살균한다. 거품 타입으로 곰팡이가 발생한 부위에 분사한 뒤 3~5분 후 행주나 젖은 스펀지로 닦아내거나 물로 충분히 헹구기만 하면 돼 사용이 간편하다. 욕실 바닥과 물때, 하수구, 창틀, 타일 틈새 등 다양한 공간에 활용할 수 있다.

사람이 오랫동안 집을 비우면 집 안 곳곳에 공기 중의 먼지가 내려앉아 쌓이기 마련이다. 먼지는 바닥뿐 아니라 가구 위, 선반, 창문 틈새 등 눈에 잘 띄지 않는 곳까지 쌓이므로 길이 조절이 가능한 먼지떨이로 청소하는 것이 좋다. 무타공마켓 ‘길이조절 먼지떨이’는 최대 2.8m의 길이로 곳곳에 있는 집안 먼지를 제거할 수 있다. 와이어가 내장되어 있어 자유자재로 구부릴 수 있다. 바닥 청소를 할 때 밀대에 전용 클리닝 티슈를 부착해 구석까지 닦아내는 것이 좋다. 데일리워터 ‘간편한장 물걸레청소포’는 구연산과 베이킹소다가 함유되어 있어 살균력이 뛰어나다. 수분량과 유지력이 높아 청소 시 밀대에 끼워 사용 후 뒤집어 반대면으로 재사용이 가능하다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지