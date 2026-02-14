어르신 한 끼부터 산단 노동자 아침까지… ‘창원의 밥심’이 돌봄 채운다

경남 창원시가 어르신, 청년 등 다양한 계층을 위한 먹거리 지원 정책과 시민 참여의 힘을 더해 사각지대 없는 먹거리 안전망을 구축하고 있다.

시는 어르신의 한 끼부터 대학과 산업단지의 아침밥, 방학 중 아이들의 점심과 이웃이 함께 채우는 나눔 냉장고까지 다양한 정책과 지역 참여를 통해 ‘밥을 먹는 일’이 걱정이 되지 않는 일상을 만들어가고자 노력하고 있다.

단순한 지원을 넘어 돌봄과 공동체가 함께 작동하는 먹거리 복지인 ‘창원의 밥심’을 소개한다.

경남 창원시 진해구에 있는 블라썸여좌사회적협동조합이 방학 기간 아동들에게 500원으로 한 끼를 제공하는 ‘진해 500원 식당’에서 아이들이 밥을 먹고 있다. 창원시 제공

◆‘밥 한 끼’에 돌봄을 담다…창원의 먹거리 지원

14일 창원시에 따르면 시는 어르신들의 건강한 식생활을 위해 올해 노인 급식 지원을 한층 강화한다.

급식 단가와 운영비를 현실화해 식사의 질을 높이고, 사업 수행기관의 안정적인 운영을 돕는 데 초점을 맞췄다.

먼저 무료 급식사업은 기존 ‘무료 경로식당’의 명칭을 ‘나눔 경로식당’으로 변경해 이용 어르신에 대한 배려와 사회적 연결감을 강화한다.

급식 단가는 1식 3500원에서 4000원으로 500원 인상하고, 운영비 비율은 급식비의 5%에서 8%로 확대해 장기간 동결로 누적된 운영 애로를 해소한다.

나눔 경로식당은 의창구 5곳, 성산구 4곳, 합포구 5곳, 회원구 4곳, 진해구 7곳 등 총 25곳이 운영된다.

재가 노인 식사 배달 사업 역시 급식 단가를 1식 3700원에서 4200원으로 올리고, 지원 인원을 469명에서 474명으로 늘렸다.

운영비 비율도 5%에서 10%로 상향해 집행 범위를 넓히고, 자원봉사자 실비 지원을 강화해 배달 인력 부족 문제 완화를 도모한다.

또 올해 새롭게 추진하는 ‘그냥 드림 사업’은 소득 기준 심사 없이 기본 먹거리와 복지 상담을 제공하는 현장 중심 사업이다.

노숙인, 거주 불명 등록자, 신용불량자 등 생계가 어려운 누구나 이용할 수 있으며 최초 방문 시에는 이름과 연락처 등 최소한의 정보만 확인한 뒤 물품을 지원한다.

2회 이상 재방문하는 이용자는 상담을 통해 읍면동, 지역 복지자원과 연계를 돕는다.

지원 물품은 1인당 2만원 상당의 라면과 생필품 등이며, 의창구 도계동 창원시희망푸드마켓에서 진행한다.

◆‘아침 한 끼’의 힘…1000원의 아침밥 대상 확대

시는 올해 ‘1000원의 아침밥’ 사업 대상을 대학에서 산업단지까지 확대해 아침 결식 해소에 나선다.

‘1000원의 아침밥’은 1인 식사비 5000원 중 국가가 2000원, 경남도와 시가 각각 1000원을 지원해 학생과 근로자가 1000원만 부담하는 사업으로, 2023년부터 시행돼 높은 호응을 얻고 있다.

지난해 창원대학교와 창신대학교에서 3월부터 12월까지 오전 8시부터 9시 사이 하루 평균 250명에게 쌀을 활용한 한식 위주의 균형 잡힌 식단을 제공했으며, 올해는 경남대학교까지 참여해 3개 대학(총 6만3890명)으로 확대된다.

시는 메뉴 구성과 운영관리, 학생 만족도를 점검해 사업의 질을 높일 계획이다.

특히 올해는 창원산업단지로 대상이 넓어져 중소 제조업체 근로자들의 아침밥도 챙긴다.

올해 처음으로 월림산업단지 입주기업체협의회 소속 14개 기업 근로자를 대상으로 연 2만 8800명의 아침밥을 지원해 공업도시 창원의 일상을 따뜻하게 뒷받침할 것으로 기대된다.

◆함께 차리고 함께 나누는 밥상, 창원의 먹거리 연대

시민과 후원자들이 함께 마련하는 나눔 밥상도 큰 호응을 얻고 있다.

진해구 블라썸여좌사회적협동조합은 방학 기간 아동들에게 500원으로 한 끼를 제공하는 ‘진해 500원 식당’을 운영해 전국적인 관심을 받고 있다.

학교 급식이 없는 방학이면 편의점 음식으로 끼니를 때우는 아이들을 위해 2022년부터 시작된 이 식당은 조합 사무실 1층에서 운영되며, 방학 동안 월·화·목·금요일 하루 평균 130명의 아이에게 점심을 제공한다.

가격은 500원이지만 스테이크와 스파게티, 덮밥 등 아이들이 좋아하는 메뉴를 자원봉사자들이 정성껏 준비한다. 이번 겨울방학 운영은 1월30일 마무리됐다.

운영비는 후원금으로 충당하며 아이들이 낸 500원은 다시 경제적 어려움을 겪는 학생을 돕는 데 쓰이는 선순환 구조를 만들고 있다.

지역민이 함께 채우고 나누는 ‘나눔 냉장고’ 역시 창원의 먹거리 나눔을 상징하는 사업이다. 마산합포구에서는 ‘바냇 음식 냉장고’가 중심 역할을 한다. 매월 2·3·4주 수요일 후원과 자비로 마련한 국과 밑반찬을 냉장고에 채우면, 도움이 필요한 주민들이 자유롭게 이용하며 안부를 확인하는 복지 활동으로 이어진다.

바냇 냉장고는 2017년 시작돼 현재까지 꾸준히 운영되고 있으며, 지난해 이용 주민은 2999명에 달했다.

이 밖에도 ‘자산 인심 나눔 냉장고’, 아파트 공동체 기반의 ‘이웃찬찬’ 등 다양한 나눔 냉장고 사례가 지역 곳곳에서 이웃 돌봄을 이어가고 있다.

2023년 진해종합사회복지관이 맡은 ‘BPA 희망곳간’은 경남지역 최초의 나눔 냉장고로, 주민 누구나 식자재를 기부하고 필요한 사람이 무료로 가져갈 수 있는 식료품 공유 공간이다.

이동호 시 공보관은 “창원시는 앞으로도 다양한 먹거리 복지 정책과 지역사회의 따뜻한 협력을 기반으로 어르신, 아동, 근로자 등 누구나 걱정 없이 끼니를 해결할 수 있는 먹거리 안전망 구축에 최선을 다할 예정”이라고 강조했다.

