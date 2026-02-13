“1박에 10만원이던 숙소가 75만원?”…BTS 공연 앞둔 부산, 숙박비 ‘폭등’

오는 6월 방탄소년단(BTS) 공연을 앞두고 부산 지역 숙박요금이 급등하면서 ‘폭리’ 논란이 불거지고 있다. 공연 기간 숙박요금이 전주와 그 다음주 평균 대비 2.4배 상승했는데, 일부 호텔의 경우 일주일 만에 요금을 7.5배 이상 인상한 사례도 확인됐다.

2021년 미국 로스앤젤레스(LA) 소파이 스타디움에서 열린 방탄소년단(BTS) 콘서트 모습. 기사 이해를 돕기 위한 사진. LA=연합뉴스

13일 공정거래위원회가 부산 지역 숙소 135곳을 대상으로 6월 BTS 공연 기간 숙박 요금 실태를 조사한 결과, 공연이 예정된 주말 1박(6월13~14일) 평균 숙박요금은 그 전주(6월6~7일)나 다음주(6월20~21일)와 비교해 2.4배(143.9%) 오른 것으로 파악됐다. 이번 조사는 주요 온라인예약 플랫폼에 등록된 부산광역시 소재 호텔(52개), 모텔(39개), 펜션(44개)의 1월 29일 자 요금을 기준으로 진행됐다.

숙소 유형별로는 모텔 숙박요금이 평시의 3.3배(229.7% 상승)에 달해 상승률이 가장 높았다. 이어 호텔 숙박요금이 전주 및 차주의 2.9배 수준(186.5% 상승)이었으며, 펜션의 경우 공연주간 요금이 평소 대비 1.2배(17.4% 상승) 높은 것으로 확인된다.

개별 숙소 격차는 더 컸다. 공연주간 요금이 전주 및 차주 대비 7.5배(650% 상승)인 경우 등 공연주간에 평시 요금보다 5배 이상(400%이상 상승)인 경우가 13개로 전체 조사대상의 10%나 차지했다.

특히 공연 예정지와 교통 중심지 중심으로 가격 인상이 두드러졌다. 지난 2022년 10월 BTS 공연이 있었던 부산아시아드 주경기장으로부터 5㎞ 이내에 위치한 숙소들의 경우, 공연주간 요금이 평소 대비 3.5배(252.6% 상승) 수준이었다. 범위를 넓혀 20㎞ 이내의 숙소의 경우도 2배 이상인 것으로 나타났다.

KTX역이나 버스터미널 중심으로도 높은 상승세를 볼 수 있었다. 부산역 인근 10㎞ 내 위치한 숙소들의 공연주간 평균요금은 전주, 차주와 비교했을 때 3.2배(220.9% 상승)이었고, 부산 사상시외버스터미널 인근 숙소의 경우 3.4배(244.1% 상승)에 이르렀다.

공정위와 소비자원은 앞으로도 지역 축제나, 대형 공연 등과 같은 지역단위의 숙박요금 인상 요인이 발생되는 경우, 구체적 실태를 빠르게 조사해 소비자에게 정보를 제공함으로써 소비자의 합리적 선택을 지원해 나갈 계획이다.

숙박분야에서의 소비자 피해 여부를 지속 모니터링하고, 피해예방 및 구제를 위해 가능한 모든 정책적 노력을 기울여 나갈 방침이다.

한편, 정부는 숙박업 등 관련 ‘바가지요금 근절대책 관계부처 태스크포스(TF)’를 운영 중이다. 공정위 관계자는 “소비자들이 불합리하다고 느끼면 그것은 소위 말하는 ‘바가지요금’에 해당될 수 있기 때문에 자제해 달라고 권고하는 노력을 하고 있다”며 “담합 행위는 법적인 조치 대상이지만 그런 경우가 아니라면 정보를 적극적으로 생산해 소비자나 사업자들이 참고해서 활용할 수 있도록 제공하려고 한다”고 밝혔다.

