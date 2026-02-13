트와이스, '디스 이즈 포'도 넘겼다…26번째 억대 뷰 뮤비

이재훈 기자 = K-팝 간판 걸그룹 '트와이스'가 '디스 이즈 포(THIS IS FOR)' 뮤직비디오가 유튜브 조회수 1억 뷰를 넘겼다.

13일 소속사 JYP엔터테인먼트에 따르면, 트와이스가 지난 2025년 7월11일 발매한 정규 4집 동명 타이틀곡 '디스 이즈 포(THIS IS FOR)' 뮤직비디오가 전날 오전 2시께 이 같은 조회수를 넘겼다.

이번 기록으로 트와이스는 데뷔곡 '우아하게'부터 '디스 이즈 포'까지 20편의 활동곡, 영어 싱글 '더 필즈'와 '문라이트 선라이즈', 일본 발표곡 4편까지 총 26개 억대 뷰 이상 뮤직비디오를 보유하게 됐다.

나아가 '전 세계 여성 그룹 기준 1억 뷰 이상 뮤직비디오 최다 보유' 타이틀을 자체 경신했다.

'디스 이즈 포'는 당당함과 자신감을 노래한다. 뮤직비디오는 엉뚱발랄한 상황 연출 속 장난기 가득한 아홉 멤버의 케미스트리와 활기찬 매력을 담았다.

트와이스는 지난해 7월 19~20일 인천을 시작으로 전 세계 총 43개 지역 78회 공연의 여섯 번째 월드투어 '디스 이즈 포(THIS IS FOR)'를 전개 중이다. 지난달 9일(이하 현지시간) 밴쿠버부터 20개 지역 35회 규모로 진행 중인 북미 투어는 13일~14일 워싱턴 D.C.로 이어진다.

이후 해외 아티스트 사상 처음으로 입성하는 일본 도쿄 국립경기장을 포함해 타이베이, 유럽 등지에서 단독 공연을 열고 활동 무대를 넓힌다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지