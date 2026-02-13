구독자 100만 코앞에 두고… ‘충주맨’ 김선태 주무관 사직

충북 충주시 공식 유튜브 채널인 ‘충TV’를 이끌어 온 ‘충주맨’ 김선태(사진) 뉴미디어팀 주무관이 돌연 공직을 떠나기로 한 것으로 알려졌다.

13일 관가에 따르면 김 주무관은 전날 인사부서에 사직서를 제출한 뒤 장기휴가에 들어갔다. 시 관계자는 “아직 사직서가 수리된 것은 아니다”며 “본인이 사직 의사를 밝힌 만큼 절차에 따라 처리할 예정”이라고 언론에 전했다.

충북 충주시 유튜브 채널을 운영 중인 김선태 주무관. ‘충TV’ 유튜브 갈무리

김 주무관은 시정 홍보 유튜브 콘텐츠 제작·운영을 전담하며 충주맨이라는 별칭으로 전국적인 인지도를 얻었다. 짧은 영상과 특유의 ‘B급 감성’, 현장감 있는 편집 등으로 구독자층을 넓히며 공공기관 홍보 방식에 변화를 이끈 사례로 거론돼 왔다. 충TV의 구독자는 97만명을 넘어서 100만명을 목전에 두고 있다.

이런 공로를 인정받아 김 주무관은 2023년 말 임용 7년여 만에 6급으로 승진해 화제를 모았다. 그는 같은 해 TV예능 프로그램 ‘지옥법정’에 출연해 조길형 전 충주시장을 상대로 특별승진을 요구하는 가상 송사를 벌여 눈길을 끌기도 했다.

시 관계자는 “김 주무관이 예고 없이 갑자기 사직한 것이어서 당황스럽다”며 “뚜렷한 향후 계획을 언급하지는 않았다”고 말했다. 충주시는 김 주무관에 이어 충TV를 운영할 직원을 물색 중인 것으로 전해졌다.

