“그런 사람 아니에요”…류승룡 펑펑 울린 초2 아들의 ‘댓글 한 줄’

배우 류승룡이 슬럼프 시절에 악성 댓글이 쏟아지는 가운데 초등학생 아들의 응원을 발견하고 눈물을 흘렸던 사연을 털어놨다.

12일 유튜브 채널 ‘큰손 노희영’에 공개된 영상에서 류승룡은 게스트로 출연해 자신의 연기 인생과 굴곡에 대해 이야기했다.

유튜브 채널 ‘큰손 노희영’ 캡처

그는 인기를 실감한 시점에 대해 “그전에도 이런저런 작품은 했는데 영화 ‘최종병기 활’로 각인됐고, 대중적으로 친근하게 다가가게 된 작품은 ‘내 아내의 모든 것’인 것 같다”고 말했다.

이후 류승룡은 영화 ‘광해, 왕이 된 남자’, ‘7번 방의 선물’, ‘명량’ 등이 연이어 흥행에 성공하며 이른바 ‘천만배우’의 반열에 올랐다. 그러나 그 뒤로 출연한 ‘손님’, ‘도리화가’, ‘염력’ 등이 손익분기점을 넘지 못하며 연달아 흥행에 실패하면서 슬럼프를 겪었다.

유튜브 채널 ‘큰손 노희영’ 캡처

류승룡은 “갑자기 암흑기가 오니까 내가 미처 준비하지 못했다. 그래서 스스로 보이지 않는 창살에 날 자꾸 가두게 됐다”고 당시 심경을 밝혔다.

이어 “그때는 댓글 문화가 한창이어서 ‘믿고 거르는 배우’, ‘영화 말아먹는 국밥 배우’라는 댓글이 달렸다”고 털어놨다.

그러던 중 류승룡은 한 누리꾼이 꾸준히 자신을 옹호하는 댓글을 남기고 있다는 사실을 알게 됐다. 그는 “누군가가 계속 ‘만나봤는데 그런 사람 아니다’, ‘실력파 배우다’, ‘사람도 좋다’ 등의 댓글을 달더라”고 말했다.

류승룡은 “아이디를 보니까 묘하게 익숙한 이름이었다. 우리 아들 이름이 류강인데 ‘kang’으로 돼 있더라”고 말했다. 당시 그의 아들은 초등학교 2~3학년이었다. 류승룡은 “그 댓글을 보고 펑펑 울었다”고 고백했다.

유튜브 채널 ‘큰손 노희영’ 캡처

그는 “가족의 응원이 힘든 시간을 버티게 한 원동력이 됐다”면서 “배우로서의 책임과 삶에 대한 태도를 다시 돌아보게 됐다”고 덧붙였다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지