대졸자 3명 중 1명 "졸업해도 알바"…즉시 취업은 12% 불과

남주현 기자 = 대학 졸업생 3명 중 1명은 졸업 이후에도 정규직 취업 대신 '아르바이트'에 뛰어드는 것으로 나타났다.

구인·구직 아르바이트 전문 포털 알바천국이 올해 2월 대학 졸업자 및 졸업예정자 242명을 대상으로 설문조사를 실시한 결과, 응답자의 34.3%가 졸업 후 아르바이트를 계획하고 있다고 답했다.

졸업 후 아르바이트를 계획하는 인원은 2024년 23.5%, 2025년 34.5%를 기록한 바 있다. 올해 수치는 2년 전과 비교해 10.8%포인트 상승했다.

반면 졸업과 동시에 취업에 성공해 출근 중이거나 출근을 앞둔 응답자는 12.0%에 불과했다. 해당 응답은 2024년 14.0%, 2025년 12.3%에 이어 매년 하락세를 보이고 있다.

이외의 계획으로는 어학 및 자격증 취득 등 취업 준비에 전념하겠다는 응답이 19.4%로 뒤를 이었다. 정규직 구직 활동과 비정규직 구직 활동은 각각 14.5%, 6.2%였다.

대학 졸업 후 아르바이트를 선택한 이유는 '당장 생활비와 용돈이 필요해서'가 복수 응답 기준 47.0%로 1위를 차지했다. 이어 '취업 준비 비용 마련'이 32.5%로 2위에 올랐다.

'등록금 등 대학 생활로 인해 쌓인 빚을 갚기 위해서'라는 답변도 10.8%로 나타나, 생활비 마련 등 경제적 요인이 구직의 주된 원인으로 풀이된다. 극심한 취업난 때문에 아르바이트를 계획한다는 응답자도 20.5%에 달했다.

아르바이트 구직 시 가장 중요하게 고려하는 요소는 '급여(43.4%, 복수 응답 기준)'가 1위였다. 이 외에도 ▲근무지까지의 거리(34.9%) ▲근무 시간(31.3%) ▲업무 강도 및 난이도(28.9%) ▲직무 및 적성 부합 여부(26.5%) 순으로 조사됐다.

아르바이트를 통해 벌기 원하는 급여로는 '51~100만 원' 구간이 36.1%로 가장 많았다. '151~200만 원'과 '31~50만 원' 구간을 희망하는 인원도 각각 18.1%, 15.7%로 나타났다.

앞으로 계획 중인 아르바이트 근무 기간도 조사했다. 1위는 '4~6개월'로 39.8%의 응답률을 보였다. 2위는 '1~3개월'로 24.1%였다. '1년 이상(18.1%)', '10~12개월(12.0%)'과 같이 장기 근무를 계획하는 인원도 높게 집계됐다.

한편 아르바이트를 계획한 대학 졸업자와 졸업예정자 83.1%는 아르바이트를 병행하며 정규직 취업도 도전할 것이라고 밝혔다. 반면 16.9%는 당분간 정규직 취업에 도전할 계획이 없다고 답했다.

<뉴시스>

