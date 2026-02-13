임종언, 남자 1000m ‘동’…한국 쇼트트랙 첫 메달 물꼬

한국 쇼트트랙 대표팀 막내 임종언(고양시청)이 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙에서 한국에 첫 메달을 안겼다.

임종언은 13일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 대회 쇼트트랙 남자 1000m 결승에서 뒤로 처져 있다 막판 스퍼트로 3번쨰로 결승선을 통과해 동메달을 목에 걸었다. 금메달은 옌스 판트 바우트(네덜란드), 은메달은 쑨룽(중국)이 가져갔다.

12일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 남자 1,000m 결승에서 동메달을 획득한 한국 임종언이 태극기를 들고 기뻐하고 있다. 밀라노=연합뉴스

임종언은 이로써 스노보드 남자 평행대회전 김상겸(하이원·은메달), 스노보드 여자 빅에어 유승은(성복고·동메달), 스노보드 여자 하프파이프 최가온(세화여고·금메달)에 이번 대회 한국 선수단 네 번째 메달리스트가 됐다. 또한 이번 대회 쇼트트랙 종목 첫 메달의 물꼬를 트며 앞으로 한국 대표팀의 선전을 위한 분위기를 만들었다.

결선 레이스는 치열했다. 경기 초반 임종언은 4위권에 머물며 기회를 엿봤다. 그러나 치열한 자리싸움 속에 5바퀴를 남기고 최하위인 5위까지 밀려나며 위기를 맞았다. 앞선 선수들의 견제가 심해 추월 공간을 찾기가 쉽지 않아 보였다.

하지만 임종언은 마지막 바퀴에 접어들며 폭발적인 스피드를 낸 임종언은 결승선 통과 직전, '날 들이밀기' 기술을 선보이며 극적으로 순위를 뒤집었다.

특히 앞서 열린 여자 500m에서 한국이 노메달에 그친 아쉬움을 말끔히 씻어낸 선전이었다.

