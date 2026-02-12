청주국제공항에서 직접 몽골 간다

청주국제공항을 거점 공항으로 삼고 있는 에어로케이항공(대표 강병호)이 몽골 여행하기 좋은 하계 시즌을 맞아 청주국제공항과 몽골 울란바토르를 잇는 국제 노선을 주 4회 운항한다.

12일 에어로케이항공에 따르면 청주–울란바토르 노선은 1차로 4월 24일부터 5월 10일까지, 2차로 6월 24일부터 9월 14일까지 운항될 예정이다. 계절적 수요와 시장 여건을 고려해 탄력적으로 운영된다. 해당 노선은 매주 월·수·금·일요일 주 4회 운항한다.

몽골 울반바토로공항에 착륙한 에어로케이 항공기.

출발편은 청주국제공항에서 오후 9시 35분 출발해 익일 오전 0시 5분 울란바토르에 도착한다. 귀국편은 울란바토르에서 오전 2시 5분 출발해 같은 날 오전 6시 10분 청주국제공항에 도착하는 일정이다.

해당 노선은 청주국제공항에서 최초로 개설된 몽골 노선으로, 2023년 에어로케이항공이 첫 취항한 이후 올해로 3년 차 운항을 맞았다.

2024년부터 몽골 노선에 대한 운수권을 배정받아 주 3회 정기 운항으로 운영됐으며, 2025년부터는 주 1회 증편해 현재 주 4회 운항 체계를 유지하고 있다.

울란바토르는 몽골의 수도이자 행정·경제·문화의 중심지로, 여름철에는 광활한 초원과 국립공원, 체험형 관광 콘텐츠를 즐길 수 있는 여행지로 꼽힌다. 테를지 국립공원, 승마 체험, 전통 게르 숙박 등은 몽골을 대표하는 관광 자원으로, 한국인 여행객들의 관심이 꾸준히 이어지고 있다.

이번 노선 운항을 통해 충청권과 몽골 간 인적·물적 교류 확대가 기대되며, 특히 몽골인 인바운드 관광 수요 유치를 위해 충청권 관광업계와의 협력도 강화할 계획이다.

에어로케이항공은 이번 하계 시즌 운항을 계기로 지역 기반 국제 노선의 안정적 운영을 이어가며, 청주국제공항 활성화와 지역 간 교류 확대에 지속적으로 기여해 나갈 방침이다.

에어로케이는 해외 16개 지점을 운영하고 있다. 인천국제공항보다 접근성이 뛰어나고 입출국 수속이 짧아 대전·천안·청주·세종 등 충청권은 물론 경기 남부와 경북 북부 등의 항공 수요를 빠르게 흡수해가며 사세를 키워 나가고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지