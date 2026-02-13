김경 ‘큰 거 한장’ 제안에… 강선우 “자리 만들라”

무소속(전 더불어민주당) 강선우 의원이 2022년 지방선거를 앞두고 김경 전 서울시의원으로부터 “큰 거 한 장(1억원)을 하겠다”는 제안을 전달받고 당시 보좌관에게 “김 전 시의원과의 자리를 한 번 만들어보라”고 했던 것으로 나타났다. 이같은 내용을 담은 체포동의 요구서가 12일 국회에 제출돼 본회의에 보고됐다. 강 의원 체포동의안 처리는 설 연휴가 지난 뒤 처음 열리는 본회의에 상정돼 표결에 부쳐질 예정이다.



체포동의 요구서에는 김 전 시의원이 2021년 12월 서울 강서구 한 음식점에서 당시 강 의원 보좌관 남모씨를 만나 강서구 제1선거구의 A 전 시의원이 강서구청장으로 출마한다는 걸 언급하고 “자리가 비지 않느냐, 그 자리에 저를 넣어주시면 큰 거 한 장 하겠다”며 공천을 청탁했단 내용이 담겼다.

김경 전 서울시의원(왼쪽)과 강선우 의원. 연합

이후 남씨가 강 의원 사무실에서 김 전 시의원 제안을 전했고, 2022년 1월 강 의원이 남씨에게 ‘김 전 시의원과의 자리를 한 번 만들어보라’고 지시했단 것이다.



그렇게 성사된 게 2022년 1월7일 용산구 한 호텔 카페 모임이었다. 이 자리에서 강 의원과 남씨, 김 전 시의원이 만났고, 헤어지면서 김 전 시의원이 호텔 출입구에서 현금 1억원을 건넸다는 게 경찰 판단이다.



경찰은 구속영장에서 강 의원이 당시 민주당 서울시 강서구 갑 지역위원장으로서 지역구 시의원 후보자 공천에 영향을 미칠 수 있는 지위에 있었는데도 정치자금을 수수했다고 지적했다.



강 의원 진술이 김 전 시의원 등과 모순되고 휴대전화 비밀번호 제공을 거부하는 건 물론, 사회관계망서비스(SNS)에서 해명글을 게시해 다른 피의자에게 메시지를 전달해 압박한 것으로 봤다. 사건 관계자가 같은 지역 정치권 인맥으로 얽혀 있어 진술 번복이나 회유 등 증거 인멸 우려가 크다는 게 경찰 판단이다.



강 의원 주거지 압수수색 당시 모든 공간이 지나칠 정도로 깨끗했던 것도 구속 필요 사유로 거론했다. 영장 신청서에는 “일반적으로 집 안에서 볼 수 있는 휴대전화, PC, 노트북 등이 발견되지 않았다”며 “노트북 빈 상자가 확인되지만 기기는 어디에도 보이지 않는 등 압수수색에 대비해 증거를 인멸한 정황이 확인됐다”고 적시했다.

