사회적가치지표 규모·평가 ‘전국 최고’… 경기도의 저력(底力)

경기도가 고용노동부의 ‘2025년 사회적가치지표(SVI) 측정’에서 전국 1위를 차지했다고 12일 밝혔다. SVI는 고용 창출, 지역사회 기여, 조직 운영, 재정 성과, 혁신성 등 14개 지표를 통해 사회적기업이 창출하는 사회적·경제적·혁신 성과를 종합 측정하는 제도다.

도에 따르면 이번 평가는 참여 규모와 성과 항목에서 이뤄졌다.

경기도청

전국 SVI 측정 참여 기업 1166곳 가운데 도내 기업은 244곳으로 전체의 21%를 차지했다. 이는 전국 광역자치단체 가운데 가장 큰 규모다.

정부 재정지원 정책 방향이 SVI 측정 결과를 반영하도록 바뀌는 상황에서 도내 사회적경제조직의 참여 규모가 크다는 건 앞으로 더 많은 정책적 지원을 받을 수 있다는 뜻이다.

평가 성과에선 도내 기업 244곳 가운데 101곳(41.4%)이 우수 이상 등급을 받아 전국 평균(38.1%)보다 높았다. 평가 결과는 점수에 따라 탁월(90점 이상)·우수(75~90점)·양호(60~75점)·미흡(45~60점)·취약(45점 미만) 등 5단계로 나뉜다.

도는 정부 재정지원과 공공조달 과정에서 SVI 활용이 확대될 것으로 보고, 2024년부터 광역자치단체 최초로 사회적경제조직 대상 SVI 교육과 맞춤형 컨설팅을 추진해왔다.

실제로 2023년 SVI 측정 이후 2024년 컨설팅에 참여한 도내 기업 104곳 가운데 50곳(48%)이 지난해 SVI 측정에서 등급이 한 단계 이상 올랐다. 2024년 SVI 측정 이후 지난해 컨설팅과 측정에 참여한 기업 75곳 가운데는 41곳(55%)의 등급이 상승했다.

송은실 경기도 사회혁신경제국장은 “도는 사회적가치가 기업의 경쟁력으로 이어지도록 평가 결과를 정책과 연계하고 있다”며 “SVI 전국 1위 성과를 계기로, 사회적경제가 지역경제의 한 축으로 자리 잡도록 지원을 강화하겠다”고 말했다.

