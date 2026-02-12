에이피알, 메디큐브 아마존-울타 뷰티 투트랙 전략으로 美 시장 고성장

글로벌 뷰티 기업 에이피알의 글로벌 뷰티 브랜드 메디큐브가 아마존 및 울타 뷰티를 중심으로 미국 온-오프라인 시장 내 성장을 이어가고 있다.

에이피알은 아마존을 통한 온라인 판매 확대와 함께 울타 뷰티 오프라인 매장을 활용한 체험 중심의 유통 전략을 통해 미국 소비자와의 접점을 넓히고 있다고 12일 밝혔다.

에이피알에 따르면 기능성 및 효과 중심 제품에 대한 수요가 확대되면서 지속적인 성장세를 보이고 있다. 브랜드의 초기 인지도 확보와 매출 규모 확대에 있어 아마존의 영향력이 커지고 있는 에이피알 역시 아마존을 통해 미국 내 브랜드 인지도를 빠르게 확장하며 온라인 채널 경쟁력을 강화해왔다.

특히 아마존 내 뷰티 카테고리에서 2025년 메디큐브 매출은 2024년 대비 432% 성장하며 현지 소비자 수요 확대와 브랜드 경쟁력 강화를 동시에 입증했다. 아마존 내 인기 제품으로는 △제로모공패드 △콜라겐 랩핑 마스크 △PDRN 겔 마스크 등이 꼽힌다.

여기에 오프라인 채널 강화를 통한 브랜드 영향력 강화 행보도 이어갔다. 에이피알은 지난 8월부터 미국 대형 뷰티 전문 편집숍 ‘울타 뷰티’ 온라인 및 오프라인 1500여개 매장에 판매를 시작했다. 지난해 12월 판매량 집계 결과, 초도 판매 시작 이후 4개월 만에 월 판매량이 약 312% 증가하며 안정적인 초기 안착 성과를 나타냈다.

울타 뷰티 오프라인 매장은 체험과 상담, 테스터 중심의 환경을 통해 브랜드에 대한 소비자 신뢰도를 높이는 역할을 하고 있다. 메디큐브는 오프라인 매장을 통해 제품 효능과 사용감을 직접 경험할 수 있는 접점을 확보하며 온라인 중심 소비 구조에서 나타날 수 있는 한계를 보완했다.

에이피알에 따르면 메디큐브는 울타 뷰티 입점 이후 매달 스킨케어 카테고리 온라인 판매 랭킹 1위를 유지하고 있으며, 오프라인 실적을 포함한 통합 랭킹에서도 2위를 기록하고 있다. 오프라인 기준 입점 초기 12개였던 SKU 수는 반년 만에 18개로 확대되어 약 50% 증가했으며, 제품 라인업 확장을 통한 추가 성장 기반도 마련했다.

에이피알 관계자는 “아마존을 통한 온라인 채널의 구조적 성장과 함께 울타 뷰티 오프라인 매장을 활용한 체험 기반 전략은 브랜드 신뢰도 제고에 중요한 역할을 하고 있다”며 “대외 환경 변화 속에서도 유통 구조를 다각화하고 고객 접점을 지속적으로 확장하며 안정적인 성장을 이어갈 것”이라고 말했다.

