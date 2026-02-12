수도권·강원영서 초미세먼지 관심경보 발령…비상저감조치 시행

옥성구 기자 = 기후에너지환경부는 12일 오후 5시 서울·인천·경기 등 수도권과 강원영서 지역에 초미세먼지(PM2.5) 위기경보 '관심' 단계를 발령한다고 밝혔다.
지난달 15일 충청권과 전북 지역에 관심 단계가 발령된 이후 두 번째다.
수도권과 강원영서 지역은 전일 잔류 미세먼지와 국내 미세먼지가 대기 정체로 축적된 가운데, 국외 미세먼지가 추가 유입되면서 초미세먼지 일평균 농도가 50㎍/㎥를 넘었다.
이에 따라 해당 지역에서는 오는 13일 오전 6시부터 오후 9시까지 '초미세먼지 비상저감조치'를 시행한다.
비상저감조치 시행 시간에는 배출가스 5등급 차량에 대한 운행제한 및 단속이 이뤄진다. 적발될 경우엔 과태료 10만원을 부과한다.
행정·공공기관에서는 차량 2부제가 실시된다.
인천 지역의 석탄발전시설 6기 중 4기는 출력을 80%로 제한하고, 인천에 위치한 민간과 행정·공공기관이 운영하는 사업장·공사장에서 비상저감조치가 시행된다.
폐기물소각장 등 미세먼지 다량배출 사업장에서는 가동률 조정 또는 효율 개선 등 조치가 이뤄진다.
건설공사장에서는 공사시간 변경·조정, 방진덮개 씌우기 등 날림먼지 억제 조치하고, 도심 내 도로 물청소를 강화한다.
비상저감조치 시행 지역을 관할하는 한강유역환경청, 수도권대기환경청, 원주지방환경청에서는 무인기 및 이동측정 차량 등을 활용해 불법소각을 집중 점검한다.
금한승 기후부 1차관은 "정부는 미세먼지로부터 국민 건강을 지키기 위해 관련 비상저감조치를 철저히 이행할 계획"이라며 "외출 자제, 마스크 착용 등 고농도 미세먼지 대응 요령에 신경 써주기를 요청한다"고 강조했다.
<연합>
