李대통령, 생리대 이어 교복값 겨냥…“‘등골 브레이커’라고도 한다더라”

이재명 대통령은 12일 “최근 교복 구입비가 60만 원에 육박한다고 한다”며 “개학을 앞둔 만큼 교복 가격의 적정성 문제에 대해서도 한번 살펴달라”고 참모들에게 지시했다.

이재명 대통령이 12일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 이날 청와대에서 주재한 수석보좌관회의에서 “교복 가격이 부모님들의 ‘등골 브레이커’라고 얘기한다고 한다”며 이같이 밝혔다. 이 대통령은 “대체로 수입하는 게 많은데 그렇게 비싸게 받는 게 온당한지, 만약 문제가 있으면 어떻게 대책을 세울지 검토해달라”고 제안했다.

또 “업체들에 돈을 대줄 게 아니라 교복 생산자 협동조합 같은 것을 만들어서 국내 일자리도 만들고, 소재도 가급적 국산으로 만들게 하면 국내 산업 발전에도 도움 되지 않겠느냐는 생각도 해 본다”며 검토를 지시했다. 그는 “국정의 제1원칙은 국민의 삶을 바꾸는 것”이라며 “정책 성과는 국민의 삶 속, 현장에서 비로소 확인되는 것”이라고도 강조했다.

이 대통령은 이날 ‘소확행(소소하지만 확실한 행복) 정책’이 정부 국정철학을 잘 보여준다며 “무엇보다 중요한 것은 국민의 삶을 현장 속에서 작더라도 빠르게, 많이 개선하는 것”이라고 지적했다. 이어 “크고 어렵고 많은 시간이 소요되는 거대 의제에만 함몰되지 않고 국민 삶을 구체적으로 바꿀 수 있는 과제를 신속히 발굴해 집행하는 게 중요하다”고 부연했다.

이 대통령은 설 연휴를 앞두고 물가 대책도 주문했다. 그는 “어제 민생물가 특별관리 관계 장관 태스크포스(TF)가 가동됐는데, 단기 대책뿐 아니라 특정 품목의 담합·독과점 같은 불공정 거래도 철저히 감시해야 한다”며 “유통 단계별 구조적 문제를 개선하는 선제 조치까지 해 물가 관리에 최선을 다해달라”고 당부했다.

