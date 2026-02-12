영암군수 경선 앞두고 ‘허위사실 유포’ 고소전…공천 갈등 확산

전남 영암군수 선거를 앞두고 더불어민주당 공천을 둘러싼 갈등이 고소전으로 번졌다.

12일 지역 정치권에 따르면 전동평 전 영암군수는 최근 박상구·박상률·김광민 씨 등 3명을 공직선거법 및 정보통신망법 위반 혐의로 고소했다.

전 전 군수는 고소장에서 피고소인들이 더불어민주당 영암군수 공천 심사 과정에서 자신을 탈락시키기 위해 허위사실을 게시·유포했다고 주장했다.

적용 혐의는 공직선거법상 후보자 비방 및 허위사실 공표, 형법상 허위사실 적시 명예훼손, 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 위반 등이다.

고소장에 따르면 피고소인들은 민주당 권리당원 게시판 등에 허위 내용을 게시하고 이를 인용한 자료를 언론에 배포하거나 단체 카카오톡방 등을 통해 확산시켰다는 것이다.

또 지난 11일 전남도당 앞에서 약 30명이 참여한 집회에서 ‘경선 불복’ 및 ‘고발 사주 의혹’ 등을 주장하며 피켓 시위와 구호 제창을 했다고 전 전 군수 측은 밝혔다.

전 전 군수는 고소 이유에 대해 “그동안 네거티브나 마타도어에 대응하지 않고 공정한 경선을 기대해왔으나, 최근 여론조사에서 지지율이 높게 나오자 허위사실이 조직적으로 유포됐다”고 주장했다.

특히 특정 게시글이 민주당 권리당원 게시판에 올라온 직후 단체 대화방을 통해 빠르게 확산된 점을 들어 “사전 공모에 따른 계획적 행위”라고 강조했다.

또 과거 지방선거 과정에서 불거졌던 ‘이중투표 지시’ 의혹과 관련해 이미 사법적 판단이 있었음에도 이를 왜곡해 재유포하고 있다고도 주장했다. 전 전 군수는 “허위사실 유포로 공정선거가 훼손되고 있다”며 수사기관의 철저한 조사와 처벌을 요청했다.

이에 대해 피고소인 측의 공식 입장은 아직 확인되지 않았다. 지역 정가에서는 공천 심사가 본격화되는 시점에서 양측의 공방이 격화되면서 당내 갈등이 확산되는 것 아니냐는 우려도 나온다.

