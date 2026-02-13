[유통소식] 신성통상 올젠, 26SS 시즌 캠페인 ‘끝나지 않을 여름’ 공개 外

신성통상의 트래디셔널 감성 토털 캐주얼 브랜드 올젠은 2026년 SS(봄·여름) 시즌을 맞아 ‘ENDLESS SUMMER(끝나지 않을 여름)’ 캠페인을 공개했다. 글로벌 주류기업 페르노리카 코리아는 제2회 ‘SIP 슈퍼노바’ 글로벌 바텐딩 대회의 한국 결선 진출자 ‘톱(TOP) 8’을 발표했다. 한국필립모리스는 기후에너지환경부·우정사업본부·환경재단과 손잡고 사용하지 않는 궐련형 전자담배 아이코스 기기를 쉽고 안전하게 반납할 수 있는 ‘모두모아 아이코스 기기회수 프로그램’을 전국적으로 시행한다. LG생활건강은 2025~2026 LG전자 프로농구 선두를 달리고 있는 LG세이커스 프로농구단을 응원하기 위해 LG생활건강 제품으로 구성된 우승 기원 선물세트를 전달했다고 밝혔다.

◆ 신성통상 올젠, 26SS 캠페인 ‘ENDLESS SUMMER’ 공개

신성통상의 트래디셔널 감성 토털 캐주얼 브랜드 올젠은 2026년 SS(봄·여름) 시즌을 맞아 ‘ENDLESS SUMMER(끝나지 않을 여름)’ 캠페인을 공개했다고 13일 밝혔다.

이번 캠페인은 스페인 지중해 해변 도시 시체스를 배경으로, 낯선 도시에서 시작된 한 남녀의 우연한 만남을 한 편의 영화처럼 담아냈다. 누구나 한 번쯤 상상해본 여행지에서의 낭만적 순간과, 시간의 결이 더해져 깊어진 인물들의 태도와 라이프스타일을 통해 올젠이 지향하는 ‘웰에이징(Well-aging)’을 구현했다.

올젠은 이번 캠페인을 통해 '뉴 헤리티지(New Heritage)' 콘셉트의 2026 SS 컬렉션을 선보인다. 유행을 앞세우기보다 오래 입을수록 가치가 쌓이는 헤리티지 클래식을 바탕으로, 편안함과 단정함을 균형감 있게 담은 컬렉션이다. 일상과 여가, 여행의 경계가 흐려지는 라이프스타일 변화를 반영해 출근부터 일상, 여행까지 폭넓게 활용할 수 있는 실용적 스타일로 구성했다.

캠페인을 통해 선보이는 26SS 시즌 주력 아이템은 봄·여름철 쾌적한 착용감을 강조한 니트·린넨 셔츠·텍스쳐드 스웨터와 인밴드 팬츠다. 긴팔과 반팔로 구성된 다양한 린넨 셔츠 라인업, 냉감 소재의 쿨 티에리 티셔츠, 패턴 스웨터와 빈티지 감성의 레더 재킷까지 더해 감각적인 레이어드 스타일링을 선보인다.

특히 2024년 여성 라인 런칭 이후 남녀를 아우르는 토털 캐주얼 브랜드로 확장한 만큼, 코튼·리넨·데님 3가지 핵심 소재를 중심으로 남녀 커플 스타일링을 함께 제안하며 토털 캐주얼 브랜드로서의 면모를 강화했다.

올젠은 'Old-hand(노련함)'과 'Zenith(절정)'의 합성어로, 경험에서 비롯된 여유와 성숙함을 브랜드명에 담았다. 나이에 따라 자연스럽게 완성되는 태도와 분위기, 그에 어울리는 스타일을 제안하며 시간이 쌓일수록 깊어지는 멋을 추구한다. 이것이 올젠이 정의하는 '웰에이징(Well-aging)'의 가치다.

신성통상 올젠 관계자는 “이번 캠페인은 나이에 따라 자연스럽게 깊어지는 멋이라는 올젠의 브랜드 가치를 지중해의 여유로운 무드 속에서 감각적으로 풀어냈다”며 “한국인 체형에 맞춘 편안한 핏과 일상부터 여행까지 아우르는 스타일을 바탕으로, 완성도 높은 소재와 품질을 통해 SS 시즌 스타일링의 기준을 제시하고자 한다”고 말했다.

◆ 필립모리스, 우체국 통해 ‘기기회수 프로그램’ 본격 시행

한국필립모리스는 기후에너지환경부·우정사업본부·환경재단과 손잡고 사용하지 않는 궐련형 전자담배 아이코스 기기를 쉽고 안전하게 반납할 수 있는 ‘모두모아 아이코스 기기회수 프로그램’을 전국적으로 시행한다고 13일 밝혔다.

소비자들은 전국 총괄 우체국 233곳에 비치된 전용 회수 봉투를 수령한 뒤 사용하지 않는 아이코스 기기를 담으면 된다. 이후 전국의 우체국 창구를 통해 접수하거나 가까운 우체통에 봉투를 그대로 넣는 방식이다.

수거된 기기는 전문 업체를 통해 분해 공정·선별 과정을 거치며 재사용 가능한 자원은 체계적으로 회수하고 잔여 폐기물은 환경 기준에 따라 안전하게 처리된다.

이를 통해 제품의 순환 활용을 높이고 가능한 범위 내에서 환경적 부담을 줄일 수 있다.

'모두모아 아이코스 기기회수 프로그램'은 소비자 참여를 독려하기 위한 인증 이벤트도 함께 진행한다. 기기 반납 후 QR코드를 통해 참여를 인증하면 추첨을 통해 소정의 리워드가 제공될 예정이다.

◆ LG생활건강, ‘우승 기원’ LG세이커스 선수단에 특별 선물세트 전달

LG생활건강이 지난 12일 경남 창원체육관에서 LG세이커스 프로농구 선수단을 찾아 특별 선물세트를 전달했다. 사진 왼쪽부터 유기상, 허일영, 양준석 선수. LG생활건강 제공

LG생활건강은 2025~2026 LG전자 프로농구 선두를 달리고 있는 LG세이커스 프로농구단을 응원하기 위해 LG생활건강 제품으로 구성된 우승 기원 선물세트를 전달했다고 13일 밝혔다.

LG생활건강은 설 명절을 앞둔 지난 12일 창원체육관을 찾아 LG세이커스 선수단에게 선물세트 50여개를 전달했다. LG생활건강은 그동안 LG세이커스 락커룸 내 샤워실에 화장품, 생활용품을 비치해왔으며, 개별 선수들에게 제품을 제공한 것은 이번이 처음이다.

이번 선물세트는 지난 시즌(2024~2025) LG세이커스의 창단 첫 우승을 축하하고, 올 시즌에도 최고의 활약을 보여주고 있는 선수단의 노고에 보답하기 위해 마련됐다. 현재(2월 13일 기준) LG세이커스는 28승 12패로 1위를 달리며 창단 첫 2연패(連覇)를 노리고 있다.

선물세트는 LG생활건강 대표 제품들로 구성됐다. 빌리프 선스틱, CNP 앰플미스트, 피지오겔 바디로션, 유시몰 치약, 닥터그루트 샴푸, 아우라 퍼퓸 섬유탈취제, 발을씻자 풋샴푸 등 운동선수에게 꼭 필요한 제품을 담았다.

◆ 코스맥스바이오, 체지방 줄이고 근육 지키는 신소재 ‘테올림’ 개발

코스맥스바이오는 체지방 감소와 함께 에너지 대사 균형까지 고려한 신규 개별인정형 원료 '테올림(Theolim™)'을 개발했다고 13일 밝혔다.

테올림은 최근 식품의약품안전처로부터 체지방 감소 기능성에 대한 개별인정형 원료(제2025-68호)로 인정받으며 과학적인 효능 근거와 안전성을 확보했다.

테올림은 키라임(Key Lime)과 카카오(Cacao)를 최적의 비율로 배합한 복합물이다. 키라임은 신진대사 촉진, 지방 대사 강화 효과가 있다. 카카오(Theobroma cacao)는 학명이 그리스어로 ‘신의 음식’을 의미할 만큼 예로부터 활력 증진과 피로 회복 목적으로 활용해 온 원료다.

테올림은 'Fat Off, Lean On(체지방은 태우고, 제지방은 올린다)'이라는 개발 콘셉트로 탄생했다. 기존의 다이어트 소재들은 체중과 함께 근육도 손실되어 기초대사량 감소를 일으켜 요요 현상을 초래했다. 반면 테올림은 단순히 체중을 줄이는 다이어트가 아니라, 몸이 에너지를 사용하는 순서를 바꾸는 데 초점을 맞췄다. 테올림 섭취 시 인체는 탄수화물보다 체지방을 먼저 연료로 사용하는 대사 환경으로 전환돼 근손실 부담 없는 체지방 감소를 기대할 수 있다.

실제로 코스맥스바이오가 체질량지수(BMI) 25~29.9㎏/m²에 해당하는 성인 남녀 120명을 대상으로 연구한 결과, 테올림 섭취군에서 체지방량이 6% 감소하는 결과를 보였다. 특히 체중과 체지방, BMI, 허리 및 엉덩이 둘레가 모두 유의적으로 감소했으며 근육을 포함한 제지방량은 오히려 증가했다.

이와 함께 테올림 섭취시 내인성 GLP-1과 지방 산화 촉진 호르몬인 아디포넥틴이 각각 33.3%, 54.5% 증가했으며, 식욕 촉진 호르몬인 그렐린은 21.5% 감소했다.

주목할 인체적용시험결과 중 하나는 호흡계수의 유의적 감소이다. 호흡계수는 다른 체지방 감소 소재와 테올림의 체중 감량 방식의 차별성을 보여준다. 호흡계수는 인체가 에너지를 만들 때 탄수화물과 지방 중 어떤 연료를 더 많이 사용하는지를 나타내는 지표다. 수치가 낮아질수록 체지방을 우선적으로 사용하는 상태를 의미한다. 테올림 섭취군에서는 이 수치가 감소하며, 운동을 시작했을 때 탄수화물보다 지방을 먼저 태우는 대사 전환이 확인됐다.

별도로 진행된 인체적용시험에서 테올림 450㎎ 단회 섭취만으로도 지방과 탄수화물 소비가 유의적으로 증가했다. 특히 테올림 섭취 후 운동 중에는 탄수화물보다 지방 소비가 증가해 운동 효율 향상 가능성이 확인됐다. 테올림의 뛰어난 효과는 국제 SCI 학술지에 게재된 연구 3편을 통해 입증되었다.

◆ 페르노리카 코리아, 글로벌 바텐딩 대회 한국 결선 ‘톱8’ 선정

글로벌 주류기업 페르노리카 코리아가 제2회 'SIP 슈퍼노바' 글로벌 바텐딩 대회의 한국 결선 진출자 '톱(TOP) 8'을 발표했다고 13일 밝혔다.

'SIP 슈퍼노바 칵테일 그랑프리'는 페르노리카 그룹이 운영하는 온라인 플랫폼 'SIP'의 이름을 따, 열정을 나누고(Share), 영감을 고취하며(Inspire), 변화를 선도할(Pioneer) 차세대 바텐더들과의 연계 강화를 기획됐다.

1차 서류 예선에서 선발된 20명의 바텐더는 지난 1월 한 달간 각자의 소속 바(Bar)에서 직접 개발한 칵테일을 선보여 전문 심사위원단과 소비자의 평가를 받는 '마켓 챌린지'에 참여했다.

심사는 창의성, 밸런스, 기술, 프레젠테이션을 기준으로 이뤄졌으며 칵테일 레시피의 현실성과 상품성 역시 주요 평가 요소로 반영됐다.

특히 이번 시즌에는 소비자 참여 규모가 전년 대비 약 20% 증가했다.

심사 결과 △탁인엽 바텐더(르챔버) △안형준 바텐더(르챔버) △박주성 바텐더(소코 바) △박정선 바텐더(참 제철) △문지혜 바텐더(바 숙희) △한정민 바텐더(앨리스 청담) △최승민 바텐더(장생건강원) △정재혁 바텐더(무근본) 등 총 8명이 선정됐다.

이들은 다음달 4일 한국 결선에 진출해 경쟁하며, 우승자 3인은 5월 도쿄에서 열리는 글로벌 파이널에 한국 대표로 참여해 14개국의 바텐더들과 겨루게 된다.

◆ 랜딩, 얼타뷰티 경영진과 만남…‘K뷰티’ 글로벌 성장 전략 논의

글로벌 K뷰티 유통사 랜딩인터내셔널이 미국 뷰티 유통기업인 얼타뷰티의 경영진과 만나 올해 K뷰티 확장 전략에 대해 논의했다.

이번 행사는 랜딩인터내셔널이 운영하는 큐레이션 프로젝트 ‘K뷰티월드(K-Beauty World)’의 일환으로 진행됐다. K뷰티월드는 다양한 한국 뷰티 브랜드를 얼타뷰티 온·오프라인 고객에게 소개하는 플랫폼으로, 대표 제품과 트렌드를 반영한 신제품을 아우르는 폭넓은 K뷰티 라인업을 선보이고 있다.

랜딩인터내셔널은 K뷰티 브랜드의 스토리텔링부터 제품 현지화, 마케팅, 유통까지 미국 시장 진출의 전 과정을 지원하는 글로벌 뷰티 유통회사다. 2013년 설립 이후 현재까지 225여개 브랜드의 1000여개 품목을 얼타뷰티, 타깃, 월마트 등 해외 주요 유통 채널에 진출시켰다. 현지 대표 뷰티 편집숍 얼타뷰티와는 10년간 독점 파트너십을 통한 K뷰티 브랜드를 유통하고 있다.

랜딩은 이번 라운드테이블을 통해 얼타뷰티와 국내 브랜드를 연결하는 전략적 가교 역할을 강화하고 양측의 중·장기 성장 비전을 공유했다. 또한 미국 시장에서 실행 가능한 협력 모델을 모색하며, 단순한 유통 채널 입점을 넘어 최근 빠르게 성장하고 있는 K헤어케어 및 K색조 화장품의 현지화 전략과 카테고리 확장 방향에 대해 집중적으로 논의했다. 카테고리별 미국 시장 접근 전략과 현지 소비자 트렌드에 대한 인사이트도 공유해 참석자들의 많은 관심을 끌었다.

랜딩은 얼타뷰티와 10년간 독점 파트너십을 유지하며 국내 브랜드들이 미국 시장에 성공적으로 안착하고 성장할 수 있도록 체계적으로 지원해왔다. 양사는 스킨케어 중심의 K뷰티 경쟁력을 컬러 및 헤어 카테고리까지 확장해 지속 가능한 동반 성장 체계를 구축해 나간다는 계획이다.

정새라 랜딩인터내셔널 대표는 “올해는 K뷰티가 미국 시장에서 단순한 트렌드를 넘어 핵심 산업으로 자리매김하는 중요한 전환점이다”라며 “이번 라운드테이블을 통해 기술력을 갖춘 국내 브랜드들이 미국 온·오프라인 전 채널에서 의미 있는 성과를 낼 수 있도록 전략적 파트너로서의 역할을 더욱 강화하겠다”고 밝혔다.

◆ 이랜드 뉴발란스, 에스파 윈터와 함께한 ‘740 Shifted 바람막이’ 선발매 완판

이랜드월드가 스포츠 브랜드 뉴발란스(NEW BALANCE)가 브랜드 앰버서더 에스파 윈터와 함께한 2026년 SS 시즌 ‘740 Shifted 바람막이’ 캠페인을 13일 공개했다.

이번 캠페인은 긴 겨울의 끝에서 ‘740 Shifted 바람막이’와 함께 새로운 봄을 찾아 나서는 윈터의 싱그러운 모습을 담았다. ‘Feel the spring breeze(봄바람을 느끼다)’라는 콘셉트를 통해 뉴발란스가 지향하는 화사하고 특별한 봄날의 라이프스타일을 제안한다.

이번 컬렉션은 공식 출시 직후 폭발적인 반응을 얻고 있다. 화보 속 윈터가 착용한 740 Shifted 바람막이 ‘그레이 핑크’ 컬러는 12일 뉴발란스 공식 홈페이지 선발매 후 2시간 30분만에 준비된 온라인 물량이 완판되며 뉴발란스 바람막이의 대세감을 입증했다.

뉴발란스는 자연과 함께하는 라이프스타일을 중시하는 ‘그래놀라 코어(Granola Core)’ 트렌드를 브랜드만의 감각적인 색채로 재해석한 ‘740 Shifted 바람막이’ 컬렉션을 통해 올봄 트렌드를 선도한다는 계획이다.

메인 아이템인 ‘UNI 740 Shifted 우븐 자켓’은 ‘그레이 핑크’와 ‘그레이’ 컬러를 중심으로 세련된 톤온톤 컬러 라인업과 트렌디한 파이핑 디자인이 적용됐다. 가벼운 야외 활동뿐만 아니라 도심 속 일상에서도 폭넓게 활용할 수 있는 실용적인 디자인과 기능성을 갖췄다.

함께 선보인 ‘WOMEN 소프트프레쉬 골지 셋업’은 세련된 ‘다크 그레이’ 컬러를 중심으로 구성됐다. 부드러운 터치감과 우수한 신축성이 특징이며, 운동부터 데일리 라이프까지 감각적인 실루엣과 편안한 착용감을 동시에 제공한다.

이랜드 뉴발란스 관계자는 “이번 26SS 컬렉션은 자연스럽고 건강한 라이프스타일을 추구하는 ‘그래놀라 코어’ 트렌드에 뉴발란스만의 화사한 컬러 팔레트를 더하는 데 집중했다”고 말하며, “브랜드 앰버서더 윈터와 함께 제안하는 ‘740 Shifted 바람막이’ 라인업을 통해 올봄 많은 고객이 일상과 아웃도어를 넘나드는 새로운 라이프스타일을 경험하길 기대한다”고 말했다.

◆ 아이소이, 흔적부터 요철까지 잡는 '브라이트닝 카밍 스팟 세럼' 출시

식물유래 화장품 브랜드 아이소이가 반복되는 트러블 흔적부터 울퉁불퉁한 요철까지 말끔하게 케어하는 신제품 ‘브라이트닝 카밍 스팟 세럼(이하 트러블 흔적세럼)’을 출시했다고 13일 밝혔다.

이번 신제품은 올리브영 에센스 부문에서 12년 연속 1위를 기록한 아이소이의 기술력과 노하우를 집약해 탄생했다. 단순한 민감 피부 진정을 넘어 트러블 이후 남은 흔적과 거칠어진 피부결, 모공 다크닝까지 한 번에 관리할 수 있도록 설계된 것이 특징이다.

고순도 마데카소사이드 1000ppm과 미백 기능성 성분 나이아신아마이드, 병풀잎수가 만나 흔적 케어와 피부 진정의 시너지 효과를 선사한다. 실제 20대 대학생을 대상으로 진행한 만족도 조사에서 사용감 만족도 100%를 기록했으며, 피부 자극 테스트에서도 자극도 0.00%를 기록해 민감한 피부도 부담 없이 사용할 수 있다. 또한 수분감이 풍부한 가벼운 제형으로 끈적임 없이 빠르게 흡수돼, 매일 사용하는 데일리 케어 제품으로도 적합하다.

아이소이 관계자는 “이번 신제품은 트러블이 진정된 후에도 이어지는 울긋불긋한 흔적과, 울퉁불퉁해진 결 케어에 초점을 맞춰 기획된 제품”이라며, ”흔적과 울퉁불퉁한 요철을 동시 케어 하는 아이소이 흔적세럼을 통해 복합적인 피부고민을 말끔하게 해결할 수 있게 되길 바란다” 고 말했다.

◆ 소노인터내셔널, 한국관광공사와 근로자 휴가지원사업 협업

대명소노그룹 소노인터내셔널은 한국관광공사와 협업하여 ‘근로자 휴가지원사업’에 동참하고, 근로자의 복지 증진 및 내수 관광 진작에 기여하고자 봄맞이 특별 프로모션을 선보인다고 13일 밝혔다.

근로자 휴가지원사업은 중소기업 및 소상공인 근로자 등 10만 명을 대상으로, 근로자의 복지 증진 및 내수 관광 진작 촉진을 위한 협력의 일환으로 마련됐으며 근로자가 20만 원을 적립하면, 소속 기업 및 정부가 각각 10만 원의 추가 경비를 지원하는 방식으로 운영된다.

소노인터내셔널은 이번 사업 취지에 맞춰 근로자들이 일상에서 벗어나 재충전의 시간을 보낼 수 있도록, 다양한 혜택을 담은 봄맞이 특별 프로모션을 2월 12일부터 3월 11일까지 진행한다.

프로모션 기간 동안 한국관광공사가 운영하는 온라인몰 ‘휴가샵’에서 전국 소노호텔앤리조트에서 이용 가능한 ‘봄맞이 소노’ 패키지를 판매한다.

해당 패키지는 △객실 1박 △조식 뷔페 이용권(2인) 기본 구성과 함께 특별 혜택이 포함된다. 특별 혜택으로 미취학 아동 대상 조식 뷔페 무료 이용권(1인)과 워터파크 또는 사우나 50% 할인권(4인)이 제공되며, 주중(월~목) 입실 시 15시 레이트 체크아웃 혜택을 누릴 수 있다. 투숙 기간은 3월 2일부터 4월 30일까지다.

한편, 소노인터내셔널은 지난해 10월 한국관광공사와 ‘국내 관광 활성화를 위한 업무 협약’을 체결했다. 이후 전국 소노호텔앤리조트를 중심으로 지역 주요 관광지를 소개하고, 지역별 특색을 살린 체험 프로그램을 연계한 ‘스테이앤 익스플로어’ 캠페인을 진행하는 등 지역 상생과 외래 관광객 유치에 대한 공동 노력을 지속해왔다.

소노인터내셔널 관계자는 “국내 여행 시장에 활력을 불어넣고, 더 많은 근로자들이 부담 없이 휴식을 누리는 여행이 될 수 있도록 이번 근로자 휴가지원사업에 동참하게 되었다”며, “앞으로도 근로자 복지 증진과 내수 관광 진작을 위한 다양한 활동을 이어나갈 것”이라고 밝혔다.

◆ 리쥬란코스메틱, 홍콩 왓슨스 ‘HWB 어워드’서 ‘다이아몬드 상’ 수상

파마리서치의 더마 코스메틱 브랜드 ‘리쥬란코스메틱’은 지난달 홍콩에서 개최된 ‘2025 왓슨스 HWB 어워즈(2025 Watcons Health Wellness Beauty Awards)’에서 ‘다이아몬드 상’을 수상했다고 13일 밝혔다 .

‘왓슨스 HWB 어워즈’는 매해 소비자 투표 결과와 실제 판매 데이터, 브랜드 신뢰도 등을 종합적으로 평가해 수상 브랜드를 선정하는 홍콩 뷰티 업계의 권위 있는 시상식이다. 리쥬란코스메틱이 수상한 ‘다이아몬드 상’은 대상(Best of the Best) 다음으로 가장 영예로운 상으로, 한 해 동안 소비자에게 가장 사랑받고 신뢰받은 대표 브랜드에 수여된다.

이번 수상은 대규모 미디어 노출과 온·오프라인 마케팅 기회를 확보했다는 점에서 의미가 크다. 리쥬란코스메틱은 수상 특전으로 왓슨스 공식 SNS 채널과 홍콩 전역 오프라인 매장에서 통합 마케팅 캠페인을 전개하고, 어워드 공식 엠블럼을 활용한 브랜딩 활동도 강화할 예정이다. 또한 이번 수상과 연계해 홍콩 내 왓슨스 전 매장 188개점에 제품 진열을 확대할 계획이다.

파마리서치 관계자는 “홍콩 뷰티 트렌드의 중심인 왓슨스에서 다이아몬드 상을 수상하며 리쥬란코스메틱의 제품력과 브랜드 가치를 다시 한번 입증했다”며 “이번 수상을 기점으로 홍콩 전역 매장에서 소비자와의 접점을 확대해 프리미엄 더마 코스메틱 브랜드로서의 입지를 더욱 공고히 할 것”이라고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지