여자농구 WKBL, ㈜산소앤플러스와 헬스케어 파트너십

한국여자농구연맹(WKBL)은 서울 강서구 WKBL 사옥 1층에서 건강기능식품 제조업체 산소앤플러스와 파트너십을 체결했다고 11일 밝혔다.

이날 체결식엔 안덕수 WKBL 사무총장과 손가영 ㈜산소앤플러스 대표를 비롯해 양사 임원 및 실무진이 참석했다.

안덕수 한국여자농구연맹(WKBL) 사무총장(왼쪽)과 손가영 ㈜산소앤플러스 대표가 11일 서울 강서구 WKBL 사옥 1층에서 파트너십을 체결했다. WKBL 제공

산소앤플러스는 WKBL과 6개 구단에 헬스케어 제품을 제공한다. WKBL은 홈페이지 등 다양한 채널로 산소앤플러스 제품 홍보·판매에 협력한다.

안덕수 WKBL 사무총장은 “여자프로농구 선수와 구성원들의 건강관리는 경기력과 직결되는 중요한 요소”라면서 “이번 협약을 통해 현장에 실질적인 도움이 되는 헬스케어 지원이 이뤄지길 기대한다. WKBL 역시 산소앤플러스와의 동반 성장을 위해 적극 협력할 것”이라고 밝혔다.

손가영 산소앤플러스 대표는 “산소앤플러스의 제품과 기술력이 WKBL 구성원의 건강 증진과 최상의 컨디션 유지에 도움이 될 수 있도록 책임감을 가지고 지원할 것”이라고 말했다.

