네이버페이, 설 연휴 영세·중소 가맹점 수수료 무료

네이버페이(Npay)가 설 연휴 소비 활성화 효과를 소상공인들이 체감할 수 있도록 16∼22일 영세·중소 가맹점의 현장결제 수수료를 전액 지원한다고 12일 밝혔다.

영세·중소에 해당하는 현장결제 가맹점이면 별도 신청 없이 수수료 무료 지원을 받을 수 있다. 지원 기간 동안 네이버페이 큐알코드(QR)나 삼성페이를 통해 포인트·머니로 결제된 건에 대한 수수료가 환급될 예정이다.

네이버페이는 그간 결제수수료 인하·면제 등을 통해 지속적으로 소상공인을 지원해왔다. 2020년 11월∼2021년12월 코로나19 확산으로 어려움을 겪는 오프라인 가맹점에 현장결제 수수료를 전액 지원했다. 지난해 4월에는 4개월 내 네이버페이 첫 결제가 발생한 영세·중소 가맹점에 대해 온라인 결제수수료를 무료 지원한 바 있다. 온라인 영세·중소 가맹점 수수료도 2021년 7월, 2022년 1월과 지난해 9월까지 세 차례 인하했다.

수수료 인하·면제 외에도 자체 서비스 및 금융사와의 제휴를 기반으로 소상공인을 위한 상생금융 생태계를 확대하고 있다. 소상공인들이 자금경색을 겪지 않도록 배송 시작 다음날, 결제 후 약 3일만에 대금을 무료 정산하는 ‘빠른정산’이 대표적이다. 지난 6년간 ‘빠른정산’을 통해 소상공인에게 조기 지급된 정산 대금은 누적 60조원에 달한다.

금융사와 협력을 통해 다양한 상생금융 서비스도 제공 중이다. 금융사와 보증기관과 협업해 스마트스토어·스마트플레이스를 이용중이거나 ‘엔페이 커넥트’를 설치한 가맹점 등 소상공인을 위한 보증부 대출을 제공하고 있다. 아울러 보증서 보증비율 우대 및 이차보전 지원을 통해 소상공인들의 금융 부담을 낮추고 있다.

네이버페이는 “이번 수수료 무료지원이 설 연휴를 맞은 영세·중소 사업자에게 활력소가 되길 바란다”며 “앞으로도 네이버페이와 소상공인이 함께 성장할 수 있는 다양한 지원방안과 상생금융 서비스를 지속 제공하겠다”고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지