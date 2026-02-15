2025년 부산 방문한 외국인 관광객 364만명…1조원 지출

지난해 부산을 찾은 외국인 관광객 수가 364만명으로 최종 집계돼 역대 최대를 기록한 것으로 나타났다.

15일 부산시가 집계한 외국인 방문 현황에 따르면 지난해 부산 방문 외국인 관광객 수는 364만3439명으로, 전년 대비 24.4% 증가했다. 시가 연초 설정했던 목표(300만명)를 훌쩍 넘겼고, 직전 최고치인 2016년 296만6397명 기록을 넘어서며 사상 최다를 기록했다.

코로나19로 전면 입항이 중단됐던 부산항에 2024년 4월 대형 크루즈선 4척이 동시에 입항했다. 부산시 제공

국적별로는 대만 관광객이 68만7832명(18.9%)으로 가장 많았고, 이어 중국 56만915명(15.4%), 일본 54만2398명(14.9%), 미국 24만8529명(6.8%) 순으로 나타났다.

지난해 대한민국을 방문한 전체 외국인 관광객은 1893만6562명으로, 외국인 관광객 5명 중 1명이 부산을 찾은 것으로 나타났다. 경로별로는 김해공항과 부산항을 통해 부산을 방문한 외국인 관광객이 각각 156만7000여명(43%)과 51만2000여명이고, 다른 지방을 통해 156만여명(42.9%)이 유입됐다.

부산 방문 외국인 관광객들이 사용한 전체 지출액은 1조531억원에 달했다. 분야별로는 △쇼핑업 51% △식음료업 18.4% △여가서비스업 12% △의료 8.8% △숙박업 8.2% 순이다. 이 같은 실적에 고무된 부산시는 2028년까지 외국인 관광객 500만명을 유치하고, 외국인 관광 지출액 1조5000억원을 달성한다는 목표를 세웠다.

전 세계를 강타하고 있는 K컬처 기반의 메가 이벤트를 브랜드화해 부산의 매력을 세계에 알리고, 접근성과 편의성을 개선해 관광 경쟁력을 강화한다는 전략이다. 특히 최근 중·일 갈등 여파로 일본 대신 부산을 찾는 중국 크루즈선이 늘고 있는데다, 6월로 예정된 방탄소년단(BTS) 월드투어 부산 개최 등 대형 이벤트가 외국인 관광객 유입의 강력한 호재가 될 것으로 기대를 모으고 있다.

부산시 관계자는 “올해 외국인 관광객 400만명 돌파를 목표로, 고부가가치 관광을 육성해 부산 관광의 새로운 동력을 확보할 것”이라고 말했다.

