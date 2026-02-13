만남 제안 먼저 해놓고… 오찬 직전 소통창구 걷어찬 장동혁

국민의힘 장동혁 대표가 12일 이 대통령과의 오찬 불참을 전격 선언한 배경에는 당 지도부의 거센 반발이 주요 요인으로 작용한 것으로 분석된다. 장 대표가 전날 국회 법제사법위원회에서 ‘재판소원법’과 ‘대법관 증원법’이 강행 처리된 것을 이유로 들었지만, 그간 이재명 대통령과의 영수회담을 거듭 요구해 온 만큼 정작 공식 회동을 앞두고 발을 뺀 결정은 협치의 물꼬를 스스로 걷어찼다는 지적도 나온다. 여당에서는 이 대통령과 소통을 요구한 장 대표가 급작스럽게 오찬을 취소한 것을 “작태”란 표현을 써가며 ‘불통’의 모습을 보이고 있다고 공세하는 한편, 야당 내부에서도 오찬 불참에 대한 비판의 목소리가 나온 것으로 전해졌다.

서울 여의도 국회에서 이날 오전 열린 국민의힘 최고위원회의에서는 장 대표의 청와대 오찬 참석을 반대하는 최고위원들의 목소리가 잇따랐다. 이 대통령과의 오찬을 3시간여 앞둔 시점이었다.

12일 이재명 대통령과 여야 대표 간 오찬이 약속 시간을 불과 1시간 앞두고 국민의힘 장동혁 대표가 불참하겠다는 의사를 밝히며 무산됐다. 왼쪽부터 장 대표, 홍익표 청와대 정무수석, 더불어민주당 정청래 대표. 연합뉴스

신동욱 최고위원은 “우리 당 대표가 단식하면서 영수회담을 제안했을 때 아무 대답이 없다가 민주당 내부 문제가 심각해지니 자기네들 아름다운 화면 찍기 위해 야당 대표를 불러 화면을 만드는 거냐”며 “우리 당 대표가 이런 연출극에 들러리 서선 안 된다. 오찬 참석을 단호히 반대한다”고 말했다.

당초 장 대표는 이들 최고위원의 발언에 앞서 오찬 참석 사실을 언급하며 “대통령께 제가 만난 민심을 생생하게 전달하려고 한다”고 했다. 그러나 최고위가 진행되는 동안 오찬 참석에 대한 반대 의견이 잇따르자 장 대표의 기류도 급변했다. 장 대표는 회의 말미에 “여러 최고위원이 재고해 달라고 요청했기 때문에 지도부와 함께 다시 논의하고 결정하도록 하겠다”고 했고 결국 예정된 오찬 1시간 전에 불참 입장을 공식화했다.

이재명 대통령(왼쪽)과 장동혁 국민의힘 대표. 연합뉴스

장 대표는 기자회견을 열고 전날 벌어진 민주당의 입법 과정 등을 문제 삼았다. 장 대표는 “한두번이 아니다. 대통령과 오찬 잡히면 반드시 그날이나 그 전날에는 이런 무도한 일들이 벌어졌다”며 “우연도 겹치면 필연”이라고 꼬집었다. 그러면서 “정청래 대표는 이 대통령의 ‘엑스맨’이냐. 여러 가지 문제에서 대통령의 엑스맨을 자처하고 있다”며 “이런 악법들을 통과시킨 것도 이 대통령을 의도적으로 곤경에 빠뜨리기 위함인지 묻겠다”고 했다.

민주당은 회동 무산에 유감을 표시했다. 정 대표는 페이스북에 올린 글에서 “국민과 대통령에 대한 예의는 눈곱만큼도 없는 국민의힘의 작태에 경악한다”며 “본인이 요청할 때는 언제고 약속 시간 직전에 이 무슨 결례인가. 국민의힘, 정말 ‘노답’(답이 없음)”이라고 적었다.

청와대는 장 대표가 국회 상황을 거론하며 이 대통령과의 오찬 일정을 급작스럽게 취소한 데 대해 “부적절하다”면서 유감의 뜻을 밝혔다. 홍익표 청와대 정무수석은 “국회 일정, 국회의 상임위 운영과 관련된 것은 여당이 알아서 하는 일이다. 그 과정에서 청와대가 어떠한 형태의 관여나 개입하는 것은 전혀 없다”고 반박했다. 이 대통령은 장 대표의 불참 표명과 관련해 특별한 언급을 하진 않았다고 홍 수석은 전했다.

야당 내부에서도 장 대표의 오찬 불참을 두고 문제를 제기하는 목소리가 나온 것으로 전해졌다. 이날 오후 열린 국민의힘 비공개 의원총회에서 한 의원은 “장 대표가 이 대통령에게 ‘정치 그렇게 하지 마시라’고 하며 식탁이라도 엎고 나오든지, ‘특검을 받으라’거나 ‘대법관 증원을 하지 말라’고 분명히 말했어야 했다”고 언급한 것으로 알려졌다. 이에 장 대표는 “대통령과의 오찬 자리에서 밥상을 엎고 나오는 것이 국민 눈높이에 비춰 과연 결기 있고 합당한 모습인지 의문”이라며 반박한 것으로 전해졌다.

