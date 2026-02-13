“AI 대전환기 에너지 사업 큰 기회의 장”

박정원 두산그룹 회장이 현장 경영 행보를 이어가며 에너지, 첨단소재, 소형장비 등 주요 사업의 성장 속도를 높이고 있다.

박정원 두산그룹 회장(왼쪽)이 지난 11일 경남 창원 두산에너빌리티 사업장에서 발전용 가스터빈 제품을 살펴보고 있다. 두산그룹 제공

12일 두산그룹에 따르면 박 회장은 전날 경남 창원 두산에너빌리티 사업장을 방문해 에너지 사업 현황을 점검했다. 그는 최근 수주 소식이 이어진 발전용 가스터빈 공장과 소형모듈원전(SMR) 주기기 제작라인을 집중적으로 둘러봤다.

박 회장은 현장 임직원에게 “인공지능(AI) 대전환기를 맞아 에너지 사업 분야에 큰 기회의 장이 열렸다”며 “그간 축적해 온 역량을 바탕으로 글로벌 경쟁력을 한층 강화해서 확대된 기회를 잘 살려야 한다”고 강조했다.

두산에너빌리티는 2019년 발전용 대형 가스터빈 국산화에 성공한 후 현재까지 국내외 총 16기에 달하는 가스터빈을 수주했다. 두산에너빌리티는 누적 기준 2030년 45기, 2038년 105기에 이르는 가스터빈 수주를 목표로 중장기 계획을 세웠고, 이를 위해 2028년까지 창원사업장 연간 생산 규모를 이전 대비 1.5배 수준으로 확충할 계획이다.

