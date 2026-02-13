토허제 후 서울 외국인 주택 거래 절반 급감

정부가 지난해 외국인 주택 거래를 대상으로 수도권 주요 지역을 토지거래허가구역으로 지정한 이후 서울의 외국인 주택 거래가 절반 이상 감소한 것으로 나타났다. 특히, 12억원 초과 고가 주택 거래 감소폭이 더 컸다.



국토교통부는 12일 외국인 토지거래허가구역 지정 이후인 2024년 9∼12월과 2025년 같은 기간을 비교한 결과, 수도권 외국인 주택 거래가 35%(2279건→1481건) 감소했다고 밝혔다.

12일 서울 남산에서 바라본 아파트 단지 일대. 연합

시·도별로는 서울이 51%(496건→243건) 줄어 감소 폭이 가장 컸다. 경기도는 30%, 인천은 33% 감소했다.



서울에서는 기존 투기과열지구·조정대상지역인 강남3구(강남·서초·송파)와 용산구의 외국인 거래가 65% 감소했다. 서초구는 88%(92건→11건) 줄어 25개 자치구 중 감소 폭이 가장 컸다.



경기에서는 안산, 부천, 평택, 시흥 순으로 외국인 거래가 많았다. 부천이 51%(208건→102건) 감소해 감소 폭이 가장 컸다. 인천은 서구가 46%(50건→27건) 줄었다.



국적별로는 중국인 거래가 32%(1554건→1053건), 미국인은 45%(377건→208건) 감소했다. 전체 외국인 거래 중 중국인이 71%, 미국인이 14%를 차지해 기존과 유사한 구조를 보였다.



가격대별로는 12억원 이하 거래가 33%(2073건→1385건) 감소했다. 12억원 초과 거래는 53%(206건→96건) 줄어 고가 주택 거래 위축이 두드러졌다. 중국인의 6억원 초과 거래 비중은 10%(106건), 미국인은 48%(100건)로 집계됐다.



주택 유형별로는 중국인이 아파트 59%, 다세대 36%였다. 미국인은 아파트 81%, 다세대 7%로 나타났다.



정부는 토지거래허가구역 내 실거주 의무 이행 여부 점검을 강화할 방침이다. 허가일부터 4개월 이내 입주하고, 취득일부터 2년간 실거주해야 한다. 이를 이행하지 않으면 이행명령과 이행강제금이 부과된다. 반복 위반 시 허가 취소도 가능하다.



김이탁 국토부 제1차관은 “외국인 주택 거래 감소는 시장 과열을 유발하던 수요가 줄고 있다는 신호”라며 “실거주 의무 이행을 철저히 점검해 실수요 중심의 시장 질서를 확립하겠다”고 밝혔다.

