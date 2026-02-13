하나금융 ‘금융소비자보호헌장’ 선포

하나금융그룹이 12일 금융소비자 보호 실천 의지를 담은 ‘금융소비자보호헌장’ 선포식을 열고 전사 차원의 소비자보호 실행을 위한 경영체계 고도화에 나서기로 했다.



이날 선포식에는 함영주 회장과 각 관계사 최고경영자(CEO), 손님 총괄책임자(CCO)와 임직원들이 함께했다. 함 회장은 “금융소비자 중심의 기업문화 정착을 위해 소비자보호를 그룹의 최우선 가치이자 핵심 경쟁력으로 삼고 모든 역량을 쏟아부어야 한다”며 “금융의 핵심은 결국 손님 신뢰에 있는 만큼 금융소비자보호헌장이 단순한 구호에 그치지 않도록 임직원 모두가 하나돼 실천해 나가자”고 밝혔다.



이날 선포한 금융소비자보호헌장에는 사전예방 중심의 소비자보호 체계 확립, 신속·공정한 민원해소 및 피해구제 등 5대 핵심 실천 과제가 담겼다.



하나금융은 선포식을 기점으로 소비자보호 실천을 본격화한다. 하나은행은 사내 인트라넷인 ‘하나 허브(Hana Hub)’를 통한 임직원 서약을 진행한다. 관계사들도 임직원 서약을 차례로 이어간다.



또 하나금융은 지난해 10월 금융권 최초로 발표한 이사회 내 ‘소비자보호위원회’를 3월 정기 주주총회 의결을 통해 공식 출범시킬 예정이다. 소비자보호위 신설로 금융산업 소비자보호에 대한 새로운 표준을 제시하고 일관성 있는 ‘그룹 소비자보호 거버넌스’ 추진이 가능할 것으로 기대된다고 하나금융은 밝혔다.



앞서 하나은행은 지난해 11월 업무 전 과정에 걸쳐 금융소비자 보호시스템을 구축한 점을 인정받아 한국능률협회컨설팅(KMAC)이 주관하는 2025년 한국의 소비자 보호지수 조사에서 3년 연속 ‘한국의 금융소비자보호 우수기업’으로 선정된 바 있다.

