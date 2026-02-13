2025년 남북 이산가족 교류 겨우 1건

남북한 간 대화, 교류가 꽉 막힌 가운데 이산가족 교류가 사실상 중단된 것으로 봐도 무방한 역대 최저 실적을 기록했다.

사진은 북한의 한 재외공관에 휘날리는 북한 깃발 모습. 로이터연합뉴스

12일 통일부 이산가족정보통합시스템에 등록된 남북이산가족 교류현황에 따르면 지난해 남북 이산가족 교류는 민간을 통한 생사확인 1건이었던 것으로 나타났다. 2024년에는 민간을 통한 상봉 1건에 불과했다.

이산가족 교류는 정부 차원의 △생사확인 △서신교환 △방남상봉 △방북상봉 △화상상봉과 민간차원의 △생사확인 △서신교환 △기타(성묘방북) △상봉으로 분류된다. 남북관계 경색이 장기화하면서 이산가족 교류는 사실상 멈춰 서 있다. 코로나19에 따른 국경봉쇄도 영향을 미쳤다.

정부 차원 교류는 2019년 이후 0건, 민간 교류도 한 자릿수로 명맥이 끊기기 직전이다. 2019년 민간교류는 19건(생사확인 2건, 서신교환 16건, 상봉 1건) 등 두 자릿수를 기록했지만 2020년부턴 한 자릿수(서신교환 4건)로 떨어졌다. 이후 △2021년 3건(서신교환) △2022년 4건(생사확인 1건, 서신교환 3건) △2023년 2건(서신교환 2건) △2024년 1건을 기록했다.

통일부는 지난해 12월 업무보고에서 “이산가족·납북자·억류자 등 인도적 문제 해결을 위한 남북대화 여건을 조성하겠다”며 “남북 간 인도적 현안에 대한 공감대 확산을 통해 논의 환경을 조성하고 민간 차원의 교류를 촉진할 것”이라고 밝혔다. 그러나 고령의 이산가족들에게 ‘여건’을 기다릴 시간은 그리 많지 않다.

