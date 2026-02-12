中 ‘유인 달 탐사’ 진일보… 로켓 회수 첫 성공

미국과 달 탐사 경쟁 중인 중국이 1단 로켓 회수에 성공하면서 달에 한 발짝 더 다가섰다. 2030년 유인 우주선 달 착륙을 목표로 하는 중국은 2028년쯤 달에 다시 우주인을 보내기 위한 미국의 ‘아르테미스 프로젝트’와 본격적으로 경쟁 구도를 형성할 수 있다는 관측이 나온다.
11일(현지시간) 관영 신화통신 등에 따르면 중국은 이날 하이난성 원창 우주발사장에서 멍저우 우주선을 실은 유인 달 탐사용 로켓 ‘창정 10호’ 시제품을 시험 발사했는데, 로켓 1단(사진)과 우주선 귀환 캡슐이 남중국해 해역의 정해진 해역에 각각 착수했다. 로켓과 귀환 캡슐은 인근에서 대기하던 수색팀이 인양·회수했다.
중국이 1단 로켓 회수에 성공한 것은 이번이 처음이다. 이 같은 해상 회수 기술은 아직 일론 머스크의 우주기업 스페이스X의 ‘메카질라’ 장비를 이용한 육상 회수 수준에는 못 미치지만 재사용 로켓은 달 탐사를 위한 필수 전제조건으로 꼽힌다. 로켓 발사 비용의 절반 이상이 1단에 집중된 만큼 1단 로켓을 다시 쓸 수 있어야 발사 비용이 대폭 절감되고 발사 빈도가 늘어나기 때문이다. 중국 관영 글로벌타임스는 이번 회수 성공을 두고 유인우주선 멍저우 비상탈출 시험, 달 착륙선 ‘란웨’ 이·착륙 검증에 이어 중국 유인 달 탐사 프로그램에서 또 하나의 중요한 이정표라고 평가했다.
1960년대 ‘아폴로 프로젝트’를 통해 달에 우주인을 보낸 경험이 있는 미국은 아르테미스 프로젝트를 통해 다시 우주인을 보내 달을 선점한다는 계획이고, 중국은 2024년 인류 최초로 달 뒷면에서 토양 샘플을 채취하는 등 추격에 박차를 가하고 있다.
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지