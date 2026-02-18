[재미로 보는 오늘의 운세] 2월 18일 (수요일) 연휴 마지막 날, 이성 관계 좋은 일이 있을지도

96년생:생각지 못한 일로 당황하기 쉽다. 84년생:불순한 제의를 받아도 응하지 말라. 72년생:서남방에서 좋은 정보가 온다. 60년생:부동산 광고는 효과가 크다. 48년생:신규사업은 점점 길하게 된된다. 36년생:이씨,정씨,가 금전을 도운다.

97년생:현재 여건이 좋지않으니 자중하자. 85년생:오르막보다 내리막이 더 위험하다. 73년생:중요한 약속은 오후가 길하다. 61년생:동남방에서 정보가 나타나는 운이다. 49년생:신규사업이 나타나는 운이다. 37년생:중요한 약속은 오전이 좋다.

98년생:여성은 비상금을 넉넉히 준비하자. 86년생:금전문제가 발생하면 손실이 따른다. 74년생:일에 길사가 흉사로 나타난다. 62년생:의복색은 희색,검정색이 길하다. 50년생:중요한 약속은 오후가 길하다. 38년생:손해가 이익으로 변하는 운이다.

99년생: 단점을 보완하는 것이 시급하다. 87년생: 소수의 사람으로 인해 분위기가 흐려진다. 75년생: 북서방에서 아이디어가 뜨오른다. 63년생: 신용불량자는 좋은소식이 온다. 51년생: 의복은,희색,하늘색이 길하다. 39년생: 약속은 오후가 좋다.

00년생 적극성으로 일에 돌파구가 뚫린다. 88년생:정직하게 일하는 것이 성취의 기쁨은 크다. 76년생:디자인 구상이 잘 되는 운이다. 64년생:의복은 베이지색,황토색이 좋다. 52년생:동료나 윗사람의 금전 도움이 온다. 40년생:맛사지업,이미용업 네일업은 광고에 성과가 있다. 28년생:주위 사람과 마음을 맞추어라

01년생 투자대상을 선정한 후에 실천하라. 89년생:머뭇거리다가 결국 시기를 놓친다. 77년생:중요한 약속은 오후가 좋다. 65년생:서북방의 일이 성과가 좋다. 53년생:처음는 불리해도 후에는 길하다. 41년생:문구류,콜라텍은 매출이 좋다. 29년생:흥분되는 마음을 안정시켜라.

02년생: 하는 일을 내일로 미루지 말것. 90년생:항상 오늘만을 위하여 일을 하라. 78년생:서남방에 만난사람 정보을 준다. 66년생:실물수 주위하고 아는사람 조심하자. 54년생:연하의 상대를 만남 즐거움이 있다. 42년생:소일에 금전의 즐거움이 있다. 30년생:취미와 일상생활이 명확하게 구분하자.

03년생 넓고 길게 관대하면 단점을 못 찾는다. 91년생: 운이 계속될 것이라는 생각은 버려라. 79년생:대부업,부동산업은 광고 효과본다. 67년생:계약권이 순조롭게 진행된다. 55년생:이성에 분위기에 즐거운 일이 있다. 43년생:중요한 약속은오전에 길하다. 31년생:다음을 생각할 수 있는 지혜가 필요하다

04년생 이번 일은 기분대로 행동하지 마라. 92년생 일에 편승하고 거스르는 사람를 피하라. 80년생:윗사람에 아이디어가 나타난다. 68년생:돈을 구할 때는 동북방에 있다. 56년생:의복은 노란색,분홍색이 길하다. 44년생:금전관계는 있 김씨가 길하다. 32년생:재물이 풍성하니 마음도 여유롭다.

05년생 정한 일에 번복하는 것은 득보다 실이 많다. 93년생:정면으로 나서면 인연을 만날 수 있다. 81년생:이성관에 즐거움 있고 금전손실이다. 69년생:동북방으로 진출 하면 일이 풀린다, 57년생:김씨 정씨가.금전문제 해결한다. 45년생:약국,병원,스포츠업은 광고 효과본다. 33년생:일에 방심하거나 마음놓지 마라.

06년생 손 안 대고 코 풀 수는 없는 법이다. 94년생:설상가상이 가장 위험하다. 82년생:처음는 불리하나 후에는 길하다. 70년생:옛 친구을 만나는 운이다. 58년생:의류업,이미용실은 광고 효과보다. 46년생:먼 가족에 좋은 소식이 온다. 34년생:화려한 모습보다는 수수한 모습이 좋다.

95년생:사정은 같은 처지에 있는 사람이 잘 안다. 83년생:전문직은 서남방에 정보가 온다. 71년생:대부업 자동차업은 광고 길하다. 59년생:금전관계로 신경쓰는 운이다. 47년생:즐거운 통신 소식이 오는 운이다. 35년생:이득을 보고 나니 느긋하다.

백운철학원

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지