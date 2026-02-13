“헌신 기억할 것”… 순직 조종사 2명 영결식

최근 비상절차훈련 중 순직한 코브라 헬기 조종사 고(故) 정상근·장희성 준위의 영결식이 12일 국군수도병원에서 육군참모총장 주관으로 엄수됐다.



영결식에는 순직 장병 유가족과 김규하 육군참모총장을 비롯한 육군 장성단, 국방부 및 합참 대표, 해·공군·해병대 대표 장성, 소속부대 장병들이 참석했다. 김 총장은 조사에서 “정상근 준위는 육군 내에서도 손꼽히는 베테랑 조종사였으며, 전역을 미루고 후배 양성과 육군 항공 발전에도 헌신하고자 했던 군인정신의 표상이었다”고 고인을 회고했다. 장희성 준위에 대해서는 “학군장교로 군 복무를 마친 후에 다시 임관해, 자랑스러운 헬기 조종사로 임무를 수행하는 데 자부심과 열정이 가득했던 군인이었다”고 추모했다.

지난 9일 훈련 중 헬기 추락으로 순직한 고 정상근·장희성 준위 영결식이 12일 경기 성남시 분당구 국군수도병원에서 열려 군 동료들이 헌화 후 경례하고 있다. 사진공동취재단

봉안식은 이날 오후 국립서울현충원에서 진행됐다.



정상근, 장희성 준위는 지난 9일 경기도 가평군 조종면 현리 일대에서 비상절차훈련 중 조종하던 헬기가 추락해 세상을 떠났다.

