[재미로 보는 오늘의 운세] 2월 17일 (화요일) 모두 새해 복 많이 받으세요

96년생: 말로 인한 구설수가 있겠구나. 84년생: 권위만을 내세우면 구설이 분분하다. 72년생: 믿는 도끼에 발등 찍일 수다. 60년생: 자동차업 운전대리업 택배업은 광고에 성과가 있다. 48년생: 고통이 있어도 길이있는 운이다. 36년생: 외부의 일에 관여치 말라.

97년생: 직업의 변동은 매우 불리하다. 85년생: 반겨줄 사람이 있는 장소를 찾아라. 73년생: 넓고 깊은 마음을 인식하자. 61년생: 열심히 노력한 대가가 있는 운이다. 49년생: 일에 간접적인 방법이 유력하다. 37년생: 돈이 문제인데 북방에서 구하라.

98년생: 친구를 만나 술이 생기는 일진이다. 86년생: 자기관리에 심혈을 기울이도록 노력하자. 74년생: 기회가 많치 아는니 미리 준비하자. 62년생: 구사일을 정리해 나가는 운이다. 50년생: 도움을 받는 일은 동남방에 있다. 38년생: 둘러가고 움츠리는 것이 좋겠다.

99년생: 현재 일은 매우 힘들게 진행된다. 87년생: 구성원이 힘을 합치니 기세가 부흥한다. 75년생: 의욕을 잃기 쉬우니 쇼핑을 하여라. 63년생: 관광업 예술품전 목욕숙박업은 광고에 성과가 있다. 51년생: 불규칙한 일상생활을 주의하자. 39년생: 인품이란 인위적인 것은 아니다.

00년생 오늘보다 미래를 먼저 생각하라. 88년생: 진정한 아름다움은 내부로부터 나온다. 76년생: 소소한 일에 과민해지기 쉬운 운세다. 64년생: 성공할수 있는 방향은 동북방이다. 52년생: 새로운 것을 찾은 좋은 운이다. 40년생: 주위나 상사에 신경쓰지 말것. 28년생: 금전문제로 소송이 제기된다.

01년생 돈이 들어온 것 이상 빠져나갈 운. 89년생: 기다리는 소식은 오지 않고 시간만 간다. 77년생: 과거사는 빨리 잊혀지도록 하자. 65년생: 한번 실연에 과감히 떨쳐 버리자. 53년생: 북방에서 기회를 반전되는 운이다. 41년생: 정직하고 성실한 행동이 요구된다. 29년생: 상대의 지적인 분위기에 압도당한다.

02년생 오늘은 사람이 필요하다고 느껴진다. 90년생: 돌다리도 두드려 보고 건너라. 78년생: 이유없는 불평이 생기는 운이다. 66년생: 음식업 주류업 건강식품점은 광고에 성과가 있다. 54년생: 동료나 선배말을 따르는 운이다. 42년생: 건강에 불안해지는 운이다. 30년생: 편하게 사람들을 대하면 좋은 때이다.

03년생 편법으로 다른 것까지 뒤집어쓰게 된다. 91년생: 많다고 좋지 않고 적다고 나쁘지 않다. 79년생: 기혼자가 이성관계가 양호하다. 67년생: 동서방에 귀인이 있으니 출행하자. 55년생: 싼것이 비지떡으로 변한다. 43년생: 불평이 많고 의견이 많은 운이다. 31년생: 십 년 묵은 체증이 시원하게 뚫린다.

04년생 기회를 보고 공략한다면 승승장구한다. 92년생: 오랜 기다림 끝에 좋은 소식을 접한다 80년생: 소소한 행동 하나하나를 조심하자. 68년생: 늦었다고 생각할 때가 빠른 때다. 56년생: 증권 토지 매매는 운이 불리하다. 44년생: 현재 일에 관심을 기울일 때다. 32년생: 믿는 사람도 한번 더 확인하라.

05년생 전체보다 부분부터 먼저 해결하라. 93년생: 말실수로 연인간에 냉담해지기 쉽다. 81년생: 전체 틀을 먼저 이해하자. 69년생: 자동차매매 애견업 소개업은 광고에 성과가 있다. 57년생: 싫증과권태에 연연하지 말자. 45년생: 처음보다 마무리가 중요하다. 33년생: 남을 배려하는 마음이 없으면 곤란하다.

06년생 세상이 등을 돌려도 사랑은 항상 존재한다. 94년생 함께 하는 것만으로 행복하다. 82년생: 현재 일은 남의 의견에 따르자. 70년생: 이해가 넓게 생각 해야 한다. 58년생: 친지나 연상의 사람이 덕이된다. 46년생: 문서를 잡을려고 하지만 늦어진다. 34년생: 형식에 얽매여 시기를 놓친다.

95년생: 근처에 없는 사람들을 찾아 헤맨다. 83년생: 새로운 아이디어가 나타난다. 71년생: 어려운 일은 만족감은 다르다. 59년생: 잡기 오락실게임은 이득이 없다. 47년생: 광고업,음식업의 광고 효과있다. 35년생: 단번에 처리할 일을 오래끌면 곤란하다.

백운철학원

