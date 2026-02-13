설 연휴 잊은 인천국제공항… 14일 출국·18일 귀국 ‘피크’

올 설 연휴 기간 인천공항은 136만명이 이용할 것으로 보인다.



인천국제공항공사는 설 연휴 기간인 13일부터 18일까지 엿새 동안 인천공항 이용객은 환승객 포함해 모두 136만명에 이르며 하루 평균 22만7000여명이 찾을 것으로 예상된다고 12일 밝혔다.

설 연휴를 앞둔 12일 인천국제공항 출국장에서 여행객들이 출국 수속을 밟고 있다. 인천국제공항공사는 이번 설 연휴 기간(13~18일) 출입국 여객은 122만명, 일 평균 20만4000명 수준으로 전망했으며 총여객과 출발여객이 가장 많은 날은 14일이고 도착 여객이 가장 많은 날은 18일로 예상했다. 뉴시스

연휴 기간 중 인천공항이 가장 붐비는 날은 14일(23만9000여명)이며 도착여객이 가장 많은 날은 18일(11만3000여명)로 예측된다.

설 연휴를 맞아 평소보다 많은 여객이 찾을 것으로 예상되지만 지난달 14일 아시아나항공이 제2여객터미널로 이전하면서 터미널별 여객 분담률이 50대 50으로 균형을 이뤄 기존 연휴 대비 혼잡도가 완화될 것으로 전망된다.

기존 제1·2 여객터미널 여객분담률은 63대 35였다.



인천국제공항공사는 연휴 기간 출국장 혼잡 완화를 위해 법무부와 협조해 주요 출국장을 평시 대비 30분 앞당긴 오전 5시30분부터 조기 운영하고, 최첨단 보안검색장비인 CT X-레이 등을 최대한 가동할 계획이다. 또 자가용 이용객 급증에 대비해 제1터미널 2750면, 제2터미널 1800면 등 총 4550면의 임시 및 예비 주차공간을 추가로 확보했고 아시아나항공 이전으로 여객이 증가한 제2여객터미널에는 셔틀버스를 증편 운행한다.



인천공항 측은 주차장 혼잡에 대비해 대중교통을 적극 이용하고 다양한 스마트 서비스를 이용하면 연휴 기간 더욱 편리하게 인천공항을 이용할 수 있다고 밝혔다. 인천공항 관계자는 “설 연휴 혼잡을 예상해 공항에 너무 일찍 도착하실 경우 공항혼잡이 가중될 수 있으므로 항공기 출발 3시간 전에만 도착해도 충분하며 편리하게 공항을 이용할 수 있다”고 설명했다.

또 심야여객을 위해 24시간 운영 매장을 총 95개소(제1터미널 54개, 제2터미널 41개)로 확대하고 주요 매장의 영업시간을 연장한다. 제2여객터미널 내 여객편의시설 총 3개소(교통약자 편의시설, 패밀리 라운지, 유아 휴게실)도 추가로 문을 연다. 이학재 인천국제공항공사 사장은 “연휴 기간 보다 편리한 공항이용을 위해 여객분들께서도 대중교통과 다양한 스마트 서비스를 적극 이용해주실 것을 다시 한번 당부드린다”고 말했다.



설 연휴 기간 제주는 귀성객과 관광객으로 붐빈다. 이날 제주도관광협회에 따르면 설 연휴 동안 24만5000명이 제주를 찾을 것으로 예상된다.



지난해 설 연휴 기간(23만1161명)보다 6% 증가한 수치다. 제주도관광협회는 이 중 21만5500명이 항공편을, 2만9500명이 크루즈 등 선박을 이용할 것으로 보고 있다. 날짜별로 보면 13일과 14일 각각 4만3000명, 15일 4만6000명, 16일 3만6000명, 17일 3만8000명, 18일 3만9000명 등이다.



국내선 도착 항공편은 1263편으로 지난해 1164편과 비교해 8.5% 늘었다. 국제선 도착 항공편은 지난해 124편보다 37.9% 증가한 171편이다. 국내선 항공기 공급 좌석은 24만5234석으로 지난해(21만9494석)보다 11.7%, 국제선 항공기 공급 좌석은 3만1655석으로 지난해(2만2821석)보다 38.7% 늘었다.



제주도관광협회는 “지난해 설 연휴 기간 기상악화로 국내선 항공 39편이 결항해 입도객이 다소 감소했다”며 “올해는 춘제(春節·중국의 설) 연휴도 길어 외국인을 중심으로 제주를 찾는 관광객이 늘어날 것으로 보고 있다”고 말했다.

