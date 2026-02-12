‘펫 공화국’ 된 한국… 세 집 중 한 집 반려동물 키운다

국민 10명 중 3명은 반려동물을 키운다는 조사 결과가 나왔다. 반려동물 마리당 양육 비용은 월평균 12만1000원으로, 병원비가 가장 큰 비중을 차지하는 것으로 나타났다.

국민 3가구 중 1가구가 반려동물과 함께 생활하는 것으로 나타났다. 사진=클립아트코리아

농림축산식품부는 ‘2025년 반려동물 양육 현황 조사’ 결과 반려동물을 현재 거주지에서 직접 양육하는 비율은 29.2%로 집계됐다고 12일 발표했다.

이번 조사는 국가데이터처의 국가 승인통계로 처음 실시된 것으로 3000 가구를 대상으로 조사원이 직접 가구를 방문하는 면접 방식으로 진행됐다.

반려동물 양육 가구 중 개를 기르는 비율이 80.5%로 가장 높았고, 고양이(14.4%), 어류(4.1%)가 뒤를 이었다.

반려동물 한 마리당 월평균 양육비는 약 12만1000원으로 집계됐다. 이 중 사료·간식비는 4만원, 병원비는 3만7000원, 미용·위생관리비는 2만1000원이었다. 개 양육비(13만5000원)가 고양이 양육비(9만2000원)보다 많이 들었다.

반려동물 입양 경로는 지인을 통한 분양(유료·무료 포함)이 46.0%로 가장 많았고, 펫숍(반려동물 가게) 구입(28.7%), 길고양이 등을 데려다 키움(9.0%) 순이었다.

반려동물을 키우는데 드는 양육비는 월 12만원 드는 것으로 조사됐다. 사진=클립아트코리아

1년 이내 반려동물 입양 계획이 있다고 응답한 비율은 22.8%로 조사됐다. 입양 계획이 없는 이유로는 시간 부족(25.3%), 경제적 부담(18.2%), 관리 자신 부족(16.3%) 등이 꼽혔다.

동물학대 문제에서는 반려동물 양육 여부와 관계없이 매우 높은 수준의 공감대가 형성되어 있었다. 동물학대범에 대한 강력한 처벌 및 사육금지 조치에 대해 응답자의 93.2%가 찬성한다고 답했으며, 반려인(94.3%)과 비반려인(92.7%) 간 인식 차이도 크지 않았다.

이 같은 변화는 산업 전반에서도 확인된다.

농림축산식품부에 따르면 국내 반려동물 산업은 2022년 기준 8조원 규모에서 연평균 14.5% 성장해 2027년에는 15조원에 이를 것으로 예상된다.

