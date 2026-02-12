변요한 "사랑이라는 감정, 산소처럼 존재하는 것"…넷플릭스 영화 '파반느' 20일 공개

배우 변요한이 12일 서울 강남구 메가박스 코엑스에서 열린 넷플릭스 영화 '파반느' 제작보고회에 참석해 포즈를 취하고 있다. 한윤종 기자

배우 변요한이 공식 석상에서 연인 티파니와의 결혼 소감을 밝혔다.

12일 서울 강남구 메가박스 코엑스에서는 넷플릭스 영화 '파반느'(감독 이종필)의 제작 보고회가 열렸다. 이날 현장에는 이종필 감독, 배우 변요한, 고아성, 문상민이 참석했다.

'파반느'는 마음의 문을 닫고 살아가던 세 사람이 서로에게 빛이 되어주며 삶과 사랑을 마주하게 되는 영화로, 박민규 작가의 소설 '죽은 왕녀를 위한 파반느'(Pavane: For A Dead Princess)를 원작으로 한다.

배우 고아성이 12일 서울 강남구 메가박스 코엑스에서 열린 넷플릭스 영화 '파반느' 제작보고회에 참석해 포즈를 취하고 있다. 한윤종 기자

이날 극중 '미정' 역을 맡은 고아성은 "미정은 마음의 문을 닫고 살아가는 인물인데, 경록(문상민)과 요한(변요한)을 만나며 '나도 사람한테 마음을 열 수 있을까' 생각하고 삶의 빛을 받게 된다"고 자신의 역할을 소개했다.

꿈을 접고 현실을 살아가는 청년 '경록' 역을 맡은 문상민은 "무용수를 꿈꾸는 인물로 촬영 전 트레이닝을 받았었다"면서 "촬영 전 감독님과 오전 6~7시에 커피 마시면서 작품에 대해 대화했다"고 촬영 일화를 밝혔다.

이어 문상민은 "'파반느' 공개 이후 '이 배우가 저 배우였어?'라는 반응을 보고싶다. 그만큼 경록은 첫 도전하는 캐릭터고 평소 문상민과 다른 모습을 볼 수 있을 것"이라고 자신감을 내비쳤다.

배우 문상민이 12일 서울 강남구 메가박스 코엑스에서 열린 넷플릭스 영화 '파반느' 제작보고회에 참석해 포즈를 취하고 있다. 한윤종 기자

'요한' 역을 맡은 변요한은 "자기 감정을 솔직하게 표현하기 위해 은유적인 말을 많이 하는 복잡한 캐릭터로, 경록과 미정을 지켜보고 응원하는 인물"이라며, "상처받았지만 상처받지 않은 것처럼 연기하고 캐릭터의 짙은 무거움을 표현하기 위해 공을 들였다"고 밝혔다.

또 여자친구 티파니 영과 결혼 소감을 묻는 질문에 "전혀 가볍지 않은 질문이다. '파반느'를 봐야하는 이유같다. 사랑을 주고받는 영화로 전 세계 시청자들이 봐주셨으면 한다"며 "응원해주신 만큼 잘 살아가겠다"고 답했다.

마지막으로 변요한은 작품에 대해 "사랑이라는 감정은 과학으로도 설명할 수 없고, 산소처럼 존재하는 것"이라며 "여러분들이 사랑할 영화가 탄생한 것 같다. 사랑하세요"라고 말했다.

영화 '파반느'는 오는 20일 넷플릭스에서 공개된다.

12일 서울 강남구 메가박스 코엑스에서 열린 넷플릭스 영화 '파반느' 출연 배우들이 제작보고회에 참석해 포즈를 취하고 있다. 왼쪽부터 배우 변요한, 고아성, 문상민. 한윤종 기자

