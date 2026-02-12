“호두과자 한 봉지 5300원”… 슬그머니 양까지 줄인 휴게소 ‘꼼수’

고속도로 휴게소의 인기 간식거리인 호두과자 가격이 1년 새 7.4%나 오른 것으로 나타났다. 일부 휴게소에서는 몇몇 간식의 가격을 인상하지 않는 대신 중량을 줄이는 ‘꼼수’도 사용했다.

12일 국민의힘 김은혜 국회의원이 한국도로공사로부터 제출받은 자료를 보면 1월 마지막주 전국 휴게소 매출 상위 10개 품목의 평균 가격은 지난해 설 연휴 때와 비교해 대체로 상승했다.

고속도로 휴게소 간식인 호두과자 가격이 1년 새 7.4%나 오른 것으로 나타났다. 연합뉴스

호두과자가 4932원에서 5297원으로 가장 많이(7.4%) 올랐다. 그 뒤는 땅콩빵·십원빵·공주빵 등 빵(5.5%)과 아메리카노(4.4%) 순이었다. 도로공사는 지난달 호두과자 권장가를 10개입 기준 3000원에서 3200원으로 6.7% 인상한 바 있다.

특히 지난해 일부 휴게소에서는 가격 변동 없이 중량을 줄이는 ‘슈링크플레이션’ 사례도 확인됐다. 대표적으로 영동선 덕평휴게소는 5000원에 판매 중인 통감자 기준 중량을 350g에서 300g으로 줄였다. 사실상 가격을 14.3% 인상한 셈이다. 이외에도 중부선 음성(하남방향) 휴게소는 8000원에 판매 중인 맥반석오징어를 110g에서 80g으로, 서울 양양선 홍천(양양방향) 휴게소는 해물바와 고추맛바를 150g에서 100g으로 크기를 줄었다.

통감자. 게티이미지뱅크

도로공사가 2020년 ‘가성비 메뉴’라며 출시했던 실속 EX-FOOD 또한 가격이 오르거나 판매를 중단했다. 소비자 부담을 덜고자 출시한 EX-FOOD는 비빔밥·덮밥 등 24개 메뉴를 5500원 이하로 판매하는 상품이었지만 일부는 판매를 종료했고 나머지는 가격을 7000원으로 인상했다.

인기 간식 메뉴를 소분한 ‘뷔페 인 박스’는 2023년 17개 휴게소에서 판매했으나 현재는 서울 만남의 광장(부산방향) 휴게소에서만 구매할 수 있다.

김 의원은 “통감자 슈링크플레이션 등 꼼수 인상은 설 연휴 고속도로 휴게소를 찾는 고객을 기만하는 것”이라며 “매출 상위 품목의 부당한 가격 인상 사례가 없는지 살펴볼 것”이라고 말했다.

