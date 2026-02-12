박형준 부산시장 “코스닥 분리·KRX 지주사 전환 강력 반대”

박형준 부산시장(사진)이 코스닥 분리와 한국거래소(KRX) 지주회사 전환을 추진하려는 정부 정책을 강하게 비판하고 나섰다.

박 시장은 12일 페이스북을 통해 “최근 청와대와 여권이 금융 중심지 부산의 미래를 흔드는 코스닥 분리와 KRX 지주사 전환 등의 움직임에 대해 부산 시민을 대표해 강력하게 항의한다”고 밝혔다.

그는 “부산은 2009년 금융 중심지로 지정된 이후 부산국제금융센터(BIFC)를 완공하고, 해양 금융과 파생 금융, 디지털 금융을 축으로 하는 금융 생태계를 구축해 왔다”면서 “민간 금융기관 본사 이전은 제한적이고, KRX도 핵심 기능 일부가 서울에서 운영되고 있어 엄밀히 말해 부산의 금융 중심지 기능이 글로벌 수준에 한창 못 미친다”고 꼬집었다.

부산시는 한국산업은행 본사 부산 이전을 정부에 지속적으로 강력히 요구해왔다. 그런 와중에 정부가 또 다른 금융 중심지를 지정하고, 부산이 가진 금융 기능들을 하나 둘씩 빼내가려는 것에 대해 강한 불만을 표출한 것으로 풀이된다.

박형준 부산시장이 코스닥 분리와 한국거래소 지주회사 전환을 추진하려는 정부여당을 강하게 비판한 글을 12일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 올렸다. 박형준 시장 페이스북 캡처

박 시장은 “정부의 이 같은 태도는 국가 균형발전 차원에서 부산을 금융 중심지로 만들겠다던 역대 정부 정책을 이재명정부가 포기하는 것이나 마찬가지”라고 목소리를 높였다. 이어 “코스닥 분리도 용납할 수 없지만, KRX 지주회사 전환은 본점 소재지에 대한 명확한 규정 없이 핵심 기능이 수도권으로 이동할 가능성이 있어 부산의 금융 위상을 빈껍데기로 전락시킬 수 있다”고 주장했다. 그러면서 “이재명정부는 정부 고시까지 끝난 한국산업은행 부산 이전에 발목을 잡아 금융 중심지 부산의 발전을 훼방하더니, 이제는 코스닥 분리·한국거래소 지주 전환·또 다른 금융 중심지 지정을 외치며 부산의 미래를 짓밟으려 하는가”라고 되물었다.

박 시장은 이 같은 정부의 부산 홀대 정책에 대해 320만 부산 시민과 함께 좌시하지 않을 것이라는 입장을 분명히 했다. 그는 “부산시는 부산 시민과 함께 수도권 일극 체제를 타파하고, 부산이 금융과 물류가 중심이 되는 글로벌 허브 도시로 나아가기 위해 정부의 부산 홀대 정책과 과감히 싸워나가겠다”고 강조했다. 그러면서 “부산을 북극항로 시대 중심으로 만들어 대한민국의 새로운 성장거점으로 조성하겠다던 이재명정부의 약속이 거짓이 아니라면 금융도시 부산의 위상을 흔드는 금융정책을 즉각 멈춰 달라”고 주문했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지