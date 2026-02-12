설 연휴기간 대체로 포근할듯…16일 강원영동 대설 수준 눈 전망

5일간 이어지는 이번 설 연휴기간 날씨는 대체로 포근하겠다. 다만 월요일인 16일 강원영동과 경북동해안에 비나 눈이 내릴 것으로 예상돼 교통 안전에 유의해야겠다.

12일 기상청에 따르면 연휴 첫날이자 주말인 14일부터 15일까지 온화한 서풍이 불면서 전국 대부분 지역 기온이 평년보다 5도 안팎 높을 것으로 예상됐다. 예상 아침 기온은 -4∼7도, 낮 기온 7∼18도다.

기상청은 이번 설 연휴기간 날씨는 대체로 포근할 것으로 전망했다. 연합

이 기간 서해안과 내륙 중심으로 새벽부터 오전 사이에 짙은 안개가 끼는 곳이 있어 귀성길 교통안전에 주의할 필요가 있어 보인다.

월요일인 16일부터는 북쪽에서 남하하는 고기압 영향으로 기온이 다소 낮아지지만 여전히 기온은 평년과 비슷하겠다. 16일부터 연휴 마지막날인 18일까지 예상 아침 기온은 -6∼6도, 낮 기온은 3∼11도다.

이 기간 일부 지역에 비나 눈이 오는 곳도 있겠다. 16일 강원영동과 경북동해안 중심으로 동풍 영향으로 흐리고 비 또는 눈이 내릴 것으로 예상된다.

강원영동 같은 경우 대설특보 수준의 많은 눈이 오겠다. 기상청은 “이들 지역에 비나 눈이 얼어 도로가 미끄러울 수 있다”며 안전에 유의를 당부했다.

