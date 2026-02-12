"北 기쁨조 뿌리부터 빨갱이만 선발…마사지·잠자리·공연팀 3그룹 운영"

김학진 기자 = 탈북 유튜버들이 북한 내 이른바 '기쁨조' 선발과 운영 방식에 대해 잇따라 언급해 관심이 쏠리고 있다.

지난 10일 배우 전원주의 유튜브 채널 '전원주인공'에는 탈북 14년 차 유튜버 한송이가 출연했다.

이날 전원주가 "북한에서 예쁜 여성들은 무슨 일을 하냐"고 묻자 한송이는 "기쁨조로 뽑혀가기도 한다"고 답해 궁금증을 안겼다. 그는 "단순히 외모만 보는 것이 아니라 키가 165㎝ 정도는 돼야 한다"고 말했다. 이에 전원주는 "난 150㎝도 안 되는데"라고 말하자 "선생님 그러면 못 간다"고 돌직구를 날렸다.

유튜브 채널 '전원주인공'

이어 "무엇보다 뿌리부터 빨갱이여야 한다. 선생님이 아무리 예쁘고 키가 커도 부모가 산삼밭 지주였다면 혁명 반동으로 낙인찍혀서 갈 수 없다"고 설명했다.

또 전원주는 한송이에게 "기쁨조 되려고 성형도 했냐"고 묻자 "북한에 있을 때 이렇게 예쁘지 않았다. 한국에 와서 피부과와 리프팅 시술을 받았다. 무엇보다 잘 먹었다. 그러니 예뻐지더라"라고 솔직하게 답했다.

특히 "북한에도 치아 교정과 쌍꺼풀 수술은 있다"면서 "우리나라는 성형외과나 피부과에서 하지만 북안에서는 병원이 아닌 개인 집에서 한다"고 밝혔다.

그는 "집에서 수술을 해주는 여성이 있고, 여러 명이 한 공간에 누워 한쪽은 찢고 한쪽은 묶는 식으로 진행된다"며 "북한에서 쌍꺼풀 수술을 하고 온 사람 중에는 잠잘 때 눈을 다 감지 못하는 경우도 있다"고 주장했다.

탈북 유튜버 박연미도 앞서 자신의 유튜브 채널을 통해 기쁨조 운영 방식에 대해 "김정은 북한 국무위원장이 매년 25명의 처녀를 선발해 개인적으로 접대하도록 한다"고 주장했다.

유튜브 채널 '전원주인공'

그는 "정권 관계자들이 학교 교실과 운동장을 방문해 외모와 정치적 충성심을 기준으로 선발한다"며 "가족 중 탈북자가 있거나 해외 친척이 있으면 제외된다"고 말했다.

또 "선발 과정에서 건강검진과 처녀성 확인 절차가 진행되며 작은 흉터나 결점도 탈락 사유가 된다"며 "마사지, 공연, 잠자리를 담당하는 세 개 그룹으로 운영된다. 선발된 소녀들의 존재 이유는 최고지도자를 기쁘게 하는 것"이라고 주장했다.

다만 북한 당국은 기쁨조의 존재를 공식적으로 인정하지 않고 있다.

