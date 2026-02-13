새끼와 노는 반달가슴곰, 뿔 맞대며 싸우는 노루…국립공원 야생동물 영상 공개

기후에너지환경부 산하 국립공원공단은 설 연휴를 맞아 국립공원에 서식하는 멸종위기 야생동물 활동 모습을 담은 영상을 13일 공개했다.

지리산 반달가슴곰이 새끼와 놀아주고 있다.

공개된 영상에는 멸종위기 야생동물 1급인 반달가슴곰, 여우, 수달, 산양과 함께 2급인 담비, 삵이 포함됐다.

고라니, 노루, 족제비 등 국립공원에 서식하는 야생동물의 행동과 가족 단위 행동 모습도 담겼다.

소백산 여우 가족 모습.

공단은 지리산, 설악산, 소백산, 계룡산, 팔공산, 무등산, 가야산, 경주 일대 국립공원에 설치된 무인관찰카메라로 야생동물의 주·야간 활동을 포착했다.

특히 소백산에선 좀처럼 보기 어려운, 담비의 새끼 노루 사냥 장면과 여우 활동 모습, 노루 두 마리가 뿔을 부딪히며 싸우는 장면이 촬영되기도 했다.

소백산에서 수컷 노루 두 마리가 싸우고 있다.

이번 영상은 국민에게 국립공원 자연과 야생동물의 생생한 모습을 전달하고 멸종위기 야생생물 보호와 생물다양성 보전의 중요성을 알리기 위해 마련됐다.

주대영 공단 이사장은 “이번에 공개된 영상은 국립공원 현장에서 무인관찰카메라로 확보한 귀중한 생태 자료”라며 “앞으로도 멸종위기종을 포함한 국립공원 생태계가 건강하게 유지될 수 잇도록 보호와 보전에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

