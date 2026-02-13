치명률 75% ‘니파바이러스’ 예방 가능…인도·방글라 다녀오면 건강신고해야 [수민이가 궁금해요]

인도와 방글라데시를 방문한 후 입국하는 모든 입국자는 건강상태를 신고해야 한다. 인도에 이어 방글라데시에서도 니파바이러스감염증 환자가 잇따라 발생한 데 따른 것이다. 니파바이러스는 현재까지 치료제나 백신이 나오지 않은 치명적인 바이러스로 치명률이 최고 75%에 달한다.

위 사진은 기사 이해를 돕기 위해 AI(인공지능)를 활용해 생성된 가상의 이미지입니다. 챗GPT 생성

질병관리청은 12일 인도, 방글라데시를 중점검역 관리지역으로 지정한다고 밝혔다.

질병청은 지난해 9월 니파바이러스 감염증을 제1급 법정 감염병으로 지정했다.

현재까지 국내 발생 사례는 보고되지 않았으나 백신과 치료제가 없는 점 등을 고려해 두 국가를 중점검역관리지역으로 지정한다고 설명했다.

이에 따라 인도와 방글라데시를 방문한 후 입국하는 모든 입국자는 12일부터 Q-CODE(또는 건강상태질문서)를 통해 건강 상태를 신고해야 한다.

인천공항검역소는 해당 국가를 방문한 입국자를 대상으로 검역 절차를 더 철저히 운영할 계획이다.

입국자 대상 주의사항 안내 문자 발송과 의료기관 내 해외 여행력 정보제공(DUR-ITS) 등 검역·감시체계도 강화한다.

니파 바이러스는 과일박쥐를 숙주로 퍼지는 감염병이다. 사진=연합뉴스

니파바이러스는 주로 오염된 식품(생 대추야자수액 등)을 섭취하거나 감염된 동물(과일박쥐·돼지 등)과 접촉해 옮을 수 있다. 환자 체액과 밀접 접촉할 경우 사람간 전파도 가능하다.

감염 초기에는 발열·두통·근육통 등이 나타나며 현기증·졸음·의식 저하 등 신경계 증상이 나타나고 중증으로 악화해 사망할 수 있다.

인도와 방글라데시에서는 2001년 이후 산발적이지만 계속 니파바이러스 감염증 환자가 발생하고 있다. 2001년 이후 지난 달까지 인도에서는 72명, 방글라데시에서는 250명이 니파바이러스 감염으로 숨졌다.

올해 방글라데시에서 발생한 환자는 의료기관에서 사망 후 확진됐으며 최근 여행 이력이 없으나 생 대추야자수액을 섭취한 적이 있는 것으로 확인됐다. 방글라데시에서는 12월부터 이듬해 4월까지 대추야자를 수확하는데 매년 환자 발생 시기와 겹치는 경향이 있어 이 기간 여행할 경우 각별히 주의해야 한다고 질병청은 강조했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지