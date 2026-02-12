종로 공사장 울타리, 도심 갤러리로 변신

서울 종로구가 관내 공사장 가설 울타리(사진)를 종로의 지역적 특색과 문화·역사 자산을 반영한 도시 갤러리로 조성해 나간다.



구는 11일 공사장 가설 울타리에 도시 경관과 보행 안전을 위한 공공 디자인을 적용하는 ‘종로형 가설 울타리 정비 사업’을 추진한다고 밝혔다. 공사장을 도시 이미지를 전달하는 공간으로 활용하겠다는 취지다.



구는 광화문, 북촌 등 한국을 대표하는 관광지가 많은 특성을 고려해 지역 정체성을 담은 종로형 가설 울타리 개념을 도입하고, 3개 디자인 유형을 마련했다. 대학로와 상업 밀집지는 젊고 자유로운 분위기의 ‘그래피티형’ 가설 울타리, 광화문과 경복궁, 종묘 등 역사·문화 축은 고궁 이미지와 조화를 이루는 ‘타이포그래피형’ 가설 울타리, 북촌과 서촌, 인사동 등 한옥 밀집지엔 전통미를 살린 ‘한옥 캘리그래피형’ 가설 울타리를 적용할 수 있게 했다. 다만 이는 의무 사항이 아닌 선택 사항으로, 공사장 여건에 따라 자율적으로 적용하면 된다.



정문헌 구청장은 “걷는 것만으로도 종로의 역사와 문화를 느낄 수 있는 환경을 만들고, 종로 정체성을 반영한 공공 디자인 정책을 지속적으로 추진하겠다”고 말했다.

