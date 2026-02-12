“쪽방서 임대주택 입주”… 주거상담소 인기

창문 하나 없는 6.6㎡(약 2평) 남짓한 고시원에서 지내던 최모씨는 서울시 ‘주거안심종합센터 주거상담소’를 찾았다. 이곳에서 상담과 계약 지원을 통해 임대주택에 입주하게 됐다. 최씨는 “드디어 숨쉬기 편한 공간을 찾았다”며 기뻐했다. 지인의 사망으로 살던 곳에서 쫓겨날 위기에 처했던 독거노인 정모씨 역시 센터의 긴급 주거비 지원과 주거상향 사업 연계를 통해 임대주택에 정착할 수 있었다.



서울시 주거안심종합센터 주거상담소를 이용하는 시민들이 늘고 있다. 주거상담소는 열악한 주거환경에서 거주하고 있는 서울시민들의 주거 상담부터 긴급주거비 지원, 주거상향, 이사 후 정착까지 지원한다.

11일 서울시에 따르면 최근 5년간 주거상담소 연평균 상담 건수는 약 19만건이다. 주거상담소의 핵심 기능인 ‘주거복지 상담’은 시민 주거 상황과 재정 여건을 진단해 필요한 지원을 체계적이고 종합적으로 제시하는 방식으로 진행된다. 지난해에만 5만9000여명에게 24만4000건의 상담을 진행해 시민들의 주거 고민을 해결했다.



시는 실직·질병 등 갑작스러운 위기로 긴급 지원이 필요한 시민에 대한 긴급주거비, 연료(난방)비, 간편 집수리 비용 등 ‘긴급 주거지원’도 가동 중이다. 지원대상은 중위소득 80% 이하 가구이며 우선순위(노인·장애가구 등)에 따라 진행된다. 지원 규모는 2018∼2020년 연평균 2112건에서 2021~2025년 8377건으로 확대됐고 지원 예산도 같은 기간 6억2000만원에서 22억5000만원으로 3.5배 늘었다.



비닐하우스, 쪽방 등 취약한 주거환경에서 생활하는 시민들에게 따뜻한 보금자리를 마련해 주는 ‘주거상향지원’은 2020년 466건에서 지난해 5418건으로 5년 새 약 11배 증가했다. 주거상향사업은 2020년 7개 자치구 시범사업을 시작으로 2022년부터 전체 자치구에서 확대 운영 중이다. 지원 규모는 2020년 466건에서 2025년 5418건으로 11배가량 늘어 주거복지에 기여했다.



시는 1인 가구 주거 안전관리와 생활불편 해소를 지원하는 생활밀착형 주거복지 ‘1인가구 주택관리서비스’도 운영 중이다. 기준중위소득 120% 이하 1인 임차 가구 및 65세 이상 어르신부부 가구, 생계·의료·주거급여 수급가구, 전세사기 피해로 긴급 주택관리서비스가 필요한 가구 등이 대상이다. 형광등·현관도어록 등 단순하지만 시급한 생활불편 처리부터 홈케어(소규모 집수리), 클린케어 서비스 등 주택관리코디네이터 진단을 통해 맞춤형 서비스를 제공하는 방식이다.



최진석 시 주택실장은 “올해는 고립·은둔청년, 노숙인 및 쪽방주민 등에 대한 밀착지원을 확대하고 찾아가는 주거상담소 운영 확대 등을 통해 정보 부족으로 혜택을 받지 못하는 시민이 없도록 촘촘한 안전망을 마련하겠다”고 말했다.

