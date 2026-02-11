포항시, 중국 톈진방문… 중국발 크루즈 유치 본격화

경북 포항시는 지난 9~11일까지 중국발(發) 크루즈선 유치를 위해 중국 톈진시를 방문했다고 밝혔다.

이번 방문에서 포항시는 중국 톈진크루즈요트협회와 크루즈 관광산업 활성화 및 영일만항 크루즈 기항을 위한 업무협약을 체결했다.

포항시는 지난 9일 중국 톈진국제크루즈모항 회의실에서 톈진크루즈요트협회와 크루즈 관광산업 활성화 및 영일만항 크루즈 기항을 위한 업무협약을 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 포항시 제공

시는 톈진시 상무국, 문화관광국, 중국 크루즈 선사·여행사 관계자 등을 만나 포항의 관광 잠재력과 영일만항의 항만 여건을 홍보했다.

협약에 따라 양 도시는 ▲크루즈 항로 공동 개발 ▲관광 콘텐츠 연계 ▲크루즈 관광객 확대 등 다양한 분야에서 지속적인 협력 관계를 이어가기로 뜻을 모았다.

가오웬링(Gao Wenling) 톈진크루즈요트협회 비서장은 “중국 크루즈 관광 산업은 코로나19 이후 꾸준한 성장세를 보이고 있으며, 한국 내 제주·인천·부산 이외의 새로운 기항지를 찾고 있다”며 “영일만항은 신규 기항지로서 가능성이 매우 높다”고 평가했다.

협약식 이후 진행된 간담회에서는 양국의 무비자 정책과 톈진시 크루즈 관광산업 현황 및 관련 정책 등을 공유하고 다양한 의견을 교환했다.

양측은 향후 실질적인 협력 가능성에 대한 긍정적인 입장을 확인했다.

포항시는 이번 협약을 바탕으로 중국 크루즈 선사·여행사와의 협의를 지속추진하고, 톈진항과 영일만항 간 크루즈 운항을 목표로 후속 절차를 단계적으로 진행할 계획이다.

김정표 해양수산국장은 “이번 업무협약은 중국 크루즈 유치를 위한 시발점이자 포항이 새로운 크루즈 기항지로서의 가능성을 확인하는 계기가 됐다”며 “앞으로도 국내외 크루즈 선사와 여행사를 대상으로 영일만항을 알리는 포트세일즈를 지속적으로 추진하겠다”고 말했다.

