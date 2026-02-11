포항시, 설 명절 앞두고 중소기업 운전자금 1500억원 규모 집중 지원

경북 포항시는 설 명절을 앞두고 인건비·납품대금·원자재 결제 등 일시적 자금 수요가 증가하는 지역 중소기업의 경영 안정을 돕기 위해 중소기업 운전자금 지원사업을 추진하고 있다고 11일 밝혔다.

중소기업 운전자금 이차보전 사업은 총 1500억원 규모로, 지역 내 중소기업이 금융기관에서 운전자금을 대출받을 경우 연 4%의 이자를 시가 지원(이차보전)하는 제도다.

포항시청사 전경. 포항시 제공

지원 대상은 포항시에 사업장을 둔 제조업·건설업·벤처기업 등 13개 업종의 중소기업으로, 업체당 최대 5억원까지 융자 추천을 받을 수 있다.

이차보전 기간은 대출 실행일로부터 1년이다.

또한 포항시에 사업장을 둔 제조업종 중소기업을 대상으로 사업장 신축·증개축, 건축물 매입, 생산설비 도입 등을 지원하는 시설자금 이차보전도 상시 운영하고 있다.

특히 올해는 ‘3년 연속 지원 제한’ 규정을 폐지해 반복적인 자금 수요가 있는 기업도 지원받을 수 있도록 제도를 개선해 더 많은 기업이 실질적인 혜택을 받을 것으로 기대된다.

시는 설 명절 전 자금 수요가 집중되는 점을 고려해, 사전에 신청할 경우 명절 이전 대출 실행이 가능하다고 설명하며 기업들의 적극적인 신청을 당부했다.

융자 신청은 지펀드 온라인 시스템을 통해 가능하며, 자금 소진 시까지 수시 접수한다.

이상엽 일자리경제국장은 “이번 운전자금 지원이 설 명절을 앞두고 자금 확보에 어려움을 겪는 중소기업에 도움이 되길 바란다”며 “필요한 기업이 빠짐없이 혜택을 받을 수 있도록 적극 신청해 주시길 바라며, 앞으로도 현장 체감형 금융지원을 지속 확대해 나가겠다”고 말했다.

자세한 사항은 포항시 홈페이지 고시·공고란 또는 포항시 투자기업지원과 기업지원팀으로 문의하면 된다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지