검정고시 출신 서울대 정시합격자 44명…11년 새 최다

2026년도 서울대 정시 모집에서 검정고시 출신 합격자가 최근 11년 중 가장 많았던 것으로 분석됐다.
종로학원은 올해 서울대 정시 합격자 중 검정고시 출신은 모두 44명이라고 11일 밝혔다. 36명이었던 전년과 비교해 22.2% 증가한 수치이다. 종로학원이 관련 집계를 시작한 2016학년도 이래 최다 규모다.
검정고시를 보고 서울대 정시에 합격한 사람은 2016년 5명뿐이었다. 이후 점차 증가하다 2020학년도에는 30명을 기록했다. 이후 2021학년도부터 2025학년도까지 5년 동안 2023학년도 한 해를 제외하고는 매년 30명을 넘겼다.
연세대와 등 다른 상위권 대학에서도 검정고시 출신 합격자는 늘어나는 추세다. 연세대는 2024학년도 83명에서 2025학년도에는 122명으로 47.0% 증가했다. 고려대 역시 69명에서 90명으로 30.4% 증가했다.
2025학년도 서울 주요 10개 대학의 검정고시 출신 합격자는 총 785명으로 전년(721명) 대비 8.9% 증가했다. 주요 대학에서 검정고시 출신 합격자가 늘어난 것은 치열한 내신 경쟁을 피해 고교를 자퇴한 뒤 수능에만 매달린 최상위권 학생이 증가했기 때문으로 분석된다.
실제로 최상위권 학생이 밀집한 서울 강남구와 서초구는 지난해 일반고 학업 중단율이 각각 2.6%, 2.7%에 달했다. 검정고시생 수능 응시자는 꾸준히 증가하면서 2026학년도 수능에선 약 2만2000명이 시험을 봤다. 전체 응시자의 4.0% 수준이다.
