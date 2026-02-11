검정고시 출신 서울대 정시합격자 44명…11년 새 최다

2026년도 서울대 정시 모집에서 검정고시 출신 합격자가 최근 11년 중 가장 많았던 것으로 분석됐다.

종로학원은 올해 서울대 정시 합격자 중 검정고시 출신은 모두 44명이라고 11일 밝혔다. 36명이었던 전년과 비교해 22.2% 증가한 수치이다. 종로학원이 관련 집계를 시작한 2016학년도 이래 최다 규모다.

서울대학교 정문. 뉴스1

검정고시를 보고 서울대 정시에 합격한 사람은 2016년 5명뿐이었다. 이후 점차 증가하다 2020학년도에는 30명을 기록했다. 이후 2021학년도부터 2025학년도까지 5년 동안 2023학년도 한 해를 제외하고는 매년 30명을 넘겼다.

연세대와 등 다른 상위권 대학에서도 검정고시 출신 합격자는 늘어나는 추세다. 연세대는 2024학년도 83명에서 2025학년도에는 122명으로 47.0% 증가했다. 고려대 역시 69명에서 90명으로 30.4% 증가했다.

2025학년도 서울 주요 10개 대학의 검정고시 출신 합격자는 총 785명으로 전년(721명) 대비 8.9% 증가했다. 주요 대학에서 검정고시 출신 합격자가 늘어난 것은 치열한 내신 경쟁을 피해 고교를 자퇴한 뒤 수능에만 매달린 최상위권 학생이 증가했기 때문으로 분석된다.

실제로 최상위권 학생이 밀집한 서울 강남구와 서초구는 지난해 일반고 학업 중단율이 각각 2.6%, 2.7%에 달했다. 검정고시생 수능 응시자는 꾸준히 증가하면서 2026학년도 수능에선 약 2만2000명이 시험을 봤다. 전체 응시자의 4.0% 수준이다.

