경주시 고향사랑기부제 눈길, '절세·나눔·명절선물 한 번에'

민족 최대 명절인 설을 앞두고 '의미 있는 선물'을 고민하는 이들에게 경북 경주시가 고향사랑기부제를 통한 새로운 방식의 선택지를 제시해 눈길을 끈다.

고향사랑기부제는 개인이 자신의 주민등록상 주소지를 제외한 지자체에 기부하면, 해당 지자체가 기부금을 지역 발전과 주민 복리 증진 사업에 활용하는 제도다.

주낙영 경주시장이 고향사랑기부금을 활용한 장애인종합복지관 특장버스 도입을 기념하며 테이프 커팅을 하고 있다.

기부자는 세액공제 혜택과 함께 지역 특산품을 답례품으로 받을 수 있어 '절세'와 '나눔', '명절 선물'을 동시에 실현할 수 있다.

제도 시행 3주년과 설 명절을 맞아 경주시는 기부 참여 확대와 답례품 홍보를 강화하며 지역경제 활성화 효과를 극대화하고 있다.

특히 명절 선물 수요가 집중되는 시기인 점을 활용해 고향사랑기부제를 지역 농·축·수산물 소비 촉진과 연계하는 전략을 펼치고 있다.

현재 경주시는 30종에 달하는 답례품을 운영하고 있다.

농·수산물 분야에는 경주이사금 제철과일(토마토·멜론), 경주천년한우, 한돈 삼겹·목살 혼합세트, 경주이사금 쌀, 새송이버섯, 발효 홍국쌀 등 프리미엄 농축산물이 포함돼 있다.

경주시의 고향사랑기부제 답례품인 교동법주. 경주시 제공

가공식품으로는 경주빵, 황남빵, 찰보리빵, 교동법주, 전통차, 와인, 들기름, 배숙 등을 마련했으며, 전통 유기·도자기 등의 공예품과 경주페이·경주몰·포인트 등 문화관광 서비스도 답례품으로 제공한다.

설 명절을 앞두고는 한우와 제철과일, 전통과자, 가공식품 세트 등이 선물용으로 높은 인기를 얻고 있다.

경주시는 제도 시행 이후 안정적인 모금 흐름을 이어가고 있다.

제도 시행 첫해인 2023년에는 5240건에 6억 4200만 원을 모았고, 2024년은 5642건, 6억 2100만 원, 지난해는 5483건, 6억 3200만 원으로 매년 6억 원을 넘는 모금액을 기록하고 있다.

올해도 최소 5억 원 이상 모금을 목표로 하고 있다.

경주시의 고향사랑기부제 답례품인 감산다향 차.

개인은 연간 최대 2000만 원까지 기부할 수 있다.

기부는 온라인 '고향사랑e음' 누리집을 통해 간편하게 진행할 수 있고, 농협은행이나 지역농협을 방문해 오프라인으로도 접수할 수 있다.

세제 혜택도 한층 강화됐다.

2026년 1월 1일부터는 기부금 10만 원까지 전액 세액공제가 적용되며, 초과 금액에 대해서는 차등 공제율이 적용된다.

10만 원 초과 20만 원 이하 금액은 44%, 20만 원 초과분은 16.5%의 공제율을 적용해 실질적인 절세 효과를 체감할 수 있다.

특히 기부금액의 30% 이내 범위에서 답례품을 선택할 수 있어 명절 선물을 준비하는 시민들에게 실용적인 선택지로 자리 잡고 있다.

주낙영 경주시장이 고향사랑기금 제1호 사업으로 도입된 장애인 이동지원 특장버스를 이용해 휠체어 탑승 시연을 진행하고 있다.

모금한 기부금은 별도로 설치한 고향사랑기금을 통해 운영한다.

재원은 사회적 취약계층 지원, 청소년 육성, 문화·예술·보건 증진, 지역공동체 활성화 등 시민 삶의 질 향상을 위한 다양한 사업에 활용하고 있다.

지난해 말에는 경주시장애인종합복지관 노후 통학버스 교체 지원사업을 고향사랑기금 제1호 사업으로 추진해 교통약자의 이동 편의 개선과 복지 서비스 향상에 기여했다.

시는 올해 답례품 공급업체를 추가 공모해 품목을 더욱 확대하고, 향우회·기업체 대상 찾아가는 홍보와 연말정산 시즌 집중 홍보를 병행해 기부 참여 기반을 넓혀 나갈 계획이다.

주낙영 시장은 "고향사랑기부제는 고향을 응원하고 지역 발전에 동참할 수 있는 의미 있는 제도로 설을 맞아 경주의 우수한 특산품을 답례품으로 선택하고, 기부를 통해 따뜻한 나눔에 함께해 주길 바란다"고 당부했다.

