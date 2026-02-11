NH농협금융, 지난해 역대 최대 실적…순익 2조5112억원 기록

NH농협금융지주가 비이자이익 상승 영향으로 연간 순이익에서 역대 최대 실적을 냈다고 11일 밝혔다.

이날 NH농협금융지주에서 발표한 내용에 따르면 그룹의 지난해 당기순이익은 2조5112억원으로, 전년보다 2.3% 증가했다. 이자이익은 8조4112억원, 비이자이익은 2조2740억원으로 집계됐다.

이자이익이 1.0% 감소했지만 비이자이익에서 26.4% 증가했다. 비이자이익 중 수수료 이익은 2조727억원으로 15.2%, 유가증권·외환 파생 이익은 1조5563억원으로 25.7% 각각 늘었다.

농협금융 관계자는 “시장금리 하락과 우량자산 중심의 포트폴리오 재편으로 순이자마진(NIM)이 하락해 이자이익이 감소했지만, 유가증권 운용 손익, 인수자문·위탁중개수수료 등 비이자이익이 큰 폭으로 성장했다”고 설명했다.

은행·카드 순이자마진은 2024년 말 1.70%에서 지난해 말 1.67%로 0.03%포인트 낮아졌다. 그룹 고정이하여신 비율은 0.68%에서 0.63%로 0.05%포인트 하락했다.

대손충당금 적립률은 지난해 말 165.98%로, 5대 금융지주 가운데 가장 높은 수준을 기록했다.

농협금융은 지난해 농업지원사업비로 역대 최대 규모인 6503억원을 지출했다. 사회공헌 금액은 2762억원이었다.

계열사별 당기순이익은 △농협은행이 1조 8140억 원 △NH투자증권 1조 316억원 △농협생명 2155억원 등 실적을 거뒀다.

농협은행의 지난해 순이익은 1조8140억원으로 전년보다 0.4% 증가했다.

NH투자증권은 증시 호조 속에 리테일, 기업금융(IB) 등 전 사업부문이 균형 있게 성장하며 지난해 순이익이 1조316억원으로 50.2% 급증하면서 처음으로 연간 순이익 1조원을 돌파했다.

반면 NH농협생명은 2155억원으로 12.4%, NH농협손해보험은 824억원으로 20.5% 각각 순이익이 줄었다.

농협금융은 올해 생산적·포용금융 체계를 본격적으로 가동해 국내 경제 역동성 제고에 기여하고 그룹 포트폴리오 체질 개선으로 미래 성장동력을 확보한다는 구상이다.

