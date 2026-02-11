검색

박명수 "두쫀쿠 열풍 한물가…5500원이면 안 먹어"

관련이슈 이슈플러스

입력 : 수정 :

인쇄 메일 url 공유 - +

이종희 기자 = 방송인 박명수가 두쫀쿠(두바이 쫀득 쿠키)에 대한 솔직한 생각을 말했다.

 

11일 방송된 KBS 쿨FM '박명수의 라디오쇼'에서 박명수는 청취자들의 고민을 듣는 시간을 가졌다.

박명수. KBS 2TV '사당귀' 제공, 뉴시스
박명수. KBS 2TV '사당귀' 제공, 뉴시스

이날 자영업자라고 밝힌 한 청취자는 "한옥 카페를 한다. 뒤늦게 두쫀쿠를 개시했는데 가격을 5500원으로 할까, 6000원으로 할까"라고 질문했다.

 

이를 들은 박명수는 "두쫀쿠 한물갔는데"라며 돌직구 반응을 보였다.

 

그러면서 "죄송한데 두쫀쿠가 이제 남아돈다더라. 왜 뒤늦게 그걸 이제 하냐"라고 답했다.

 

이어 "5500원도 안 먹을 것 같다"며 "6000원이면 더 안 먹을 것 같으니까 이왕이면 5500원에 하라"고 조언했다.

 

앞서 박명수는 두쫀쿠 열풍에 부정적인 반응을 보인 바 있다.

 

그는 지난달 라디오를 통해 "두바이 쫀득 쿠키, 솔직히 맛도 없는데 왜 이렇게 좋아하는지 모르겠다"며 "개인적으로는 두바이 초콜릿이 훨씬 맛있다"고 덧붙였다.

<뉴시스>


Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

오피니언

포토

이즈나 방지민 '윙크'
  • 이즈나 방지민 '윙크'
  • 이민정 '여신 미소'
  • 신혜선 '반가운 손인사'
  • 신세경