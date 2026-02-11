박명수 "두쫀쿠 열풍 한물가…5500원이면 안 먹어"

이종희 기자 = 방송인 박명수가 두쫀쿠(두바이 쫀득 쿠키)에 대한 솔직한 생각을 말했다.

11일 방송된 KBS 쿨FM '박명수의 라디오쇼'에서 박명수는 청취자들의 고민을 듣는 시간을 가졌다.

이날 자영업자라고 밝힌 한 청취자는 "한옥 카페를 한다. 뒤늦게 두쫀쿠를 개시했는데 가격을 5500원으로 할까, 6000원으로 할까"라고 질문했다.

이를 들은 박명수는 "두쫀쿠 한물갔는데"라며 돌직구 반응을 보였다.

그러면서 "죄송한데 두쫀쿠가 이제 남아돈다더라. 왜 뒤늦게 그걸 이제 하냐"라고 답했다.

이어 "5500원도 안 먹을 것 같다"며 "6000원이면 더 안 먹을 것 같으니까 이왕이면 5500원에 하라"고 조언했다.

앞서 박명수는 두쫀쿠 열풍에 부정적인 반응을 보인 바 있다.

그는 지난달 라디오를 통해 "두바이 쫀득 쿠키, 솔직히 맛도 없는데 왜 이렇게 좋아하는지 모르겠다"며 "개인적으로는 두바이 초콜릿이 훨씬 맛있다"고 덧붙였다.

