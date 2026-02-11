고성국 탈당 권유 vs 배현진 징계 속도… 野 긴장 수위 고조

‘한동훈 제명’ 사태 이후 잠잠해졌던 국민의힘 당권파와 친한(친한동훈)계 간 징계 갈등이 다시 고조되고 있다. 서울시당위원장을 맡고 있는 친한계 배현진 의원을 둘러싼 징계 절차가 진행되는 가운데, 서울시당 윤리위원회가 친한계 의원들이 제소한 보수 유튜버 고성국씨에 대해 탈당 권유 결정을 내리면서 당내 긴장 수위가 다시 높아지고 있다. 당내 갈등이 봉합되지 않는 가운데 장동혁 대표는 대구와 호남을 잇달아 찾으며 민생 행보를 이어갔다.



국민의힘 서울시당 윤리위원회는 제5차 회의를 열고 고씨에 대해 탈당 권유 징계를 의결했다고 11일 밝혔다. 지난 6일 고씨에 대한 징계 심사에 착수한 지 4일 만이다.

고성국, 배현진(왼쪽부터).

서울시당 윤리위는 고씨가 민주화 운동의 역사를 부정해 국민적 갈등을 첨예하게 조장했다고 판단했다. 지난달 29일 고씨가 자신의 유튜브 채널에서 “전두환 전 대통령의 사진을 당사에 걸어야 한다”는 취지로 발언한 것이 발단이 됐다.



고씨는 윤리위 결정에 즉각 이의신청을 제기하겠다고 밝혔다. 고씨는 이날 자신의 유튜브 채널을 통해 “자격 없는 윤리위원장이 평당원 소명권을 무시하고 일방적으로 밀어붙인 불법 결정이므로 승복할 수 없다”고 반발했다. 시당 윤리위 결정에 이의신청이 제기될 경우, 중앙당 윤리위는 해당 징계안을 재심의해 원안을 확정하거나 취소 또는 변경할 수 있다.



서울시당위원장인 친한계 배현진 의원도 이날 중앙당 윤리위에 출석해 소명에 나섰다. 앞서 당권파인 이상규 서울 성북을 당협위원장은 배 의원이 한동훈 전 대표 제명 반대를 주도하며 이를 서울시당 전체의 입장인 것처럼 여론을 왜곡했다는 이유로 배 의원을 윤리위에 제소했다.



윤리위 조사를 마친 배 의원은 “강압한 사실이 전혀 없다”라고 반박했다. 그는 “염려되는 것은 윤리위가 저에게 당원권 정지 결정을 내려서 한창 서울시 선거를 준비하는 서울시당의 공천권 심사를 일제히 중단하고, 6개월간 쌓아온 조직을 완전히 해산하는 길로 가는 것”이라며 “저를 정치적 단두대에 세워서 껄끄러운 시당위원장을 징계할 수는 있을 것이다. 다만 민심을 징계할 순 없다”고 말했다.



당내 징계 국면이 이어지고 있는 가운데, 장 대표는 설 연휴를 앞두고 영호남을 하루에 잇달아 방문하며 민심잡기에 몰두했다. 장 대표와 송언석 원내대표 등 지도부는 이날 대구창조경제혁신센터와 대구 중구 서문시장을 찾은 뒤 전남 나주로 이동해 한국에너지공대를 방문했다. 장 대표는 대구 서문시장에서 “명절이 코앞인데 경기는 살아나지 않고 물가만 계속 오르고 있어 상인들 뵙기 너무 죄송하다”라며 “저희가 제대로 상생 방안을 펼 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

